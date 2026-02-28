LOTERIA FEDERAL 6045: resultado, ganhadores e como apostar em São Paulo

A Loteria Federal 6045 vai movimentar apostadores de todo o Brasil nesta semana. Se você ainda não conferiu os números sorteados ou quer entender como funciona essa modalidade clássica da Caixa Econômica Federal – e onde apostar em São Paulo -, este guia completo é para você.

Resultado da Loteria Federal 6045

O sorteio do concurso 6045 da Loteria Federal será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no tradicional Espaço da Sorte, em São Paulo, sede oficial dos sorteios da modalidade.

Os cinco prêmios principais do concurso 6045 serão distribuídos da seguinte forma, lembrando que, na Federal, o primeiro bilhete sorteado leva o menor prêmio e o último sorteado leva a bolada maior:

Ordem do Sorteio Prêmio 1º Prêmio R$ 17.300,00 2º Prêmio R$ 20.000,00 3º Prêmio R$ 30.000,00 4º Prêmio R$ 40.000,00 5º Prêmio (Principal) R$ 1,3 milhão

Ou seja: o grande vencedor do concurso 6045, dono do 5º prêmio, vai embolsar até R$ 1,3 milhão, dependendo da quantidade de frações do bilhete premiado que ele possuía.

Como funciona a Loteria Federal

A Loteria Federal é uma das mais antigas e queridas do Brasil, e funciona de forma diferente das demais loterias da Caixa. Aqui, você não escolhe números: você compra um bilhete físico com numeração já impressa.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, que podem ser adquiridas inteiras ou separadamente. Isso significa que, se o bilhete premiado custar R$ 500 e você comprou apenas 1 fração (10% do total), você recebe 10% do prêmio correspondente.

Além dos cinco prêmios principais, a Federal oferece prêmios derivados com chances muito maiores. Você pode ser premiado acertando:

A unidade do primeiro prêmio – o último dígito do número sorteado;

Um dos cinco números sorteados nos prêmios principais;

A milhar, a centena ou a dezena de qualquer um dos números sorteados;

Bilhetes com dezena final idêntica às três anteriores ou posteriores à dezena do primeiro prêmio.

A probabilidade de ganhar um dos prêmios principais é de 1 em 100.000, segundo a Caixa Econômica Federal. Já para os prêmios derivados, a chance sobe para incríveis 1 em 4,78, tornando a Federal uma das loterias com maior frequência de premiação do país.

Como apostar na Loteria Federal em São Paulo

São Paulo concentra uma enorme rede de pontos de venda autorizados pela Caixa. Veja as principais formas de apostar na capital e no estado:

1 – Casas Lotéricas Presenciais: forma mais tradicional. Basta ir até uma lotérica credenciada pela Caixa, pedir um bilhete da Federal e escolher quantas frações deseja comprar. O bilhete já vem com o número impresso – você não precisa fazer nenhuma escolha.

2 – Site e App da Caixa: pelo site loterias.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, é possível comprar bilhetes da Federal de forma 100% digital, de qualquer lugar de São Paulo (ou do Brasil).

3 – Internet Banking Caixa: correntistas da Caixa podem apostar diretamente pelo aplicativo do banco, na seção de loterias, de maneira prática e segura.

Quanto custa apostar?

O valor do bilhete inteiro varia conforme o concurso, mas como cada bilhete é dividido em 10 frações, é possível entrar na disputa com valores bem acessíveis, comprando apenas uma ou duas frações.

Vale a Pena Apostar na Federal?

Com prêmios que chegam a R$ 500 mil no 5º lugar e chances de premiação derivada de quase 1 em 5, a Loteria Federal oferece uma equação interessante para quem gosta de tentar a sorte sem gastar muito. A combinação de prêmios escalonados, de R$ 18 mil a meio milhão, garante que sempre haja múltiplos ganhadores em cada sorteio.

Os sorteios acontecem toda semana, sempre às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os resultados são divulgados em tempo real no site da Caixa e em portais de notícias.