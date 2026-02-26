DCI - Leia no
jornal DCI sobre Economia, Futebol,
Celebridades e Loterias
Jornal DCI » Finanças » Loterias » Loteria Federal

Aposta ganhadora da Loteria Federal 6044 foi feita em Perdizes

Prêmio da Federal 6044 saiu para outras cidades de São Paulo
Escrito por Anny Malagolini
Publicado em
Resultado da Loteria Federal 6044
Foto: Getty Images

SÃO PAULO – O estado de São Paulo dominou completamente o sorteio do concurso 6044 da Loteria Federal. Da agitada capital às tranquilas cidades do interior, o sábado foi de comemoração para cinco apostadores que, entre um palpite e outro, viram suas vidas mudarem com prêmios que somam mais de R$ 600 mil. O prêmio principal, a “bolada” de meio milhão de reais, ficou no coração da metrópole: o bairro das Perdizes.

Resultado da Loteria Federal 6044

A extração, realizada pela Caixa Econômica Federal, confirmou a vocação paulista para a sorte nesta modalidade, que é considerada uma das mais tradicionais e fáceis de ganhar no portfólio da estatal. Diferente da Mega-Sena, onde a probabilidade é de uma em milhões, a Federal atrai um público fiel que prefere a segurança dos bilhetes pré-impressos.

O grande destaque da noite foi o bilhete 026501. Adquirido na Lotca Ponto Quente, localizada no bairro nobre de Perdizes, zona oeste de São Paulo, o bilhete rendeu ao sortudo (ou sortuda) o prêmio de R$ 500.000,00. Até o momento, a identidade do ganhador é um mistério, mas o burburinho na lotérica já é grande.

Mas a sorte não parou na Marginal Pinheiros. Ela pegou a estrada e distribuiu sorrisos por diversas regiões do estado:

Barueri (Grande SP): na lotérica Brilha Sorte, o bilhete 075700 faturou o segundo prêmio, garantindo R$ 35.000,00.

Itapeva (Sudoeste Paulista): a Lotérica Zebra de Ouro fez jus ao nome (mas com final feliz) e entregou R$ 30.000,00 para o portador do bilhete 062804.

Bauru (Centro-Oeste): Conhecida pela sua força econômica, a cidade agora celebra o bilhete 048760, vendido na Lotérica Panelão, que levou R$ 25.000,00.

Votuporanga (Noroeste): Fechando a lista dos cinco principais, a Lotérica Avenida carimbou o bilhete 080920, premiado com R$ 20.363,00.

PrêmioBilheteLotéricaCidade/UFValor (R$)
026501Lotca Ponto QuenteSão Paulo/SP500.000,00
075700Brilha SorteBarueri/SP35.000,00
062804Zebra de OuroItapeva/SP30.000,00
048760Lotérica PanelãoBauru/SP25.000,00
080920Lotérica AvenidaVotuporanga/SP20.363,00

Por que a Federal continua um sucesso?

Em tempos de apostas digitais e “bets” que dominam as redes sociais, a Loteria Federal mantém um charme resiliente. Especialistas explicam que a modalidade funciona de forma diferente: o apostador escolhe um bilhete já numerado na vitrine da casa lotérica. Ele pode comprar a fração (um décimo) ou a cartela inteira.

“A Federal é a queridinha dos mais velhos e de quem gosta de tradição. Você sai com o papel na mão, coloca na carteira e espera o sorteio de quarta ou sábado. É um ritual que sobreviveu à tecnologia”, afirma um gerente de lotérica ouvido pela reportagem.

As chances de ganhar são significativamente maiores. Na Federal, a probabilidade de acerto do prêmio principal é de 1 em 100.000, números muito mais amigáveis do que os 1 em 50.063.860 da Mega-Sena. Isso explica por que, frequentemente, vemos prêmios pulverizados em diversas cidades de um mesmo estado.

Como resgatar o prêmio?

Para os ganhadores deste concurso 6044, o protocolo é claro. Prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) podem ser resgatados diretamente em qualquer unidade lotérica. No entanto, como todos os cinco principais prêmios deste sorteio superam esse valor, os sortudos de Perdizes, Barueri, Itapeva, Bauru e Votuporanga deverão comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal.

É necessário apresentar o bilhete original (sem rasuras!), RG e CPF. Para valores acima de R$ 10.000,00, o pagamento não é feito na hora; há um prazo de carência de dois dias úteis após a apresentação na agência para que o dinheiro caia na conta.

A Loteria Federal é, historicamente, um termômetro da sorte regional. O fato de os cinco prêmios principais terem ficado em São Paulo reforça o volume de apostas no estado, mas também deixa um alerta para os apostadores de outras regiões: a sorte está solta, e o próximo bilhete premiado pode estar em qualquer guichê de esquina.

FAQ: Tudo o que você precisa saber sobre a Loteria Federal

Como funciona a aposta na Federal?

Diferentemente de outras loterias onde você escolhe os números, na Federal você escolhe o bilhete já impresso disponível na casa lotérica. Cada bilhete possui um número de cinco algarismos (ex: 026501). Você pode comprar o bilhete inteiro ou apenas uma fração dele.

O que é a “fração” ou “décimo”?

Cada bilhete é dividido em 10 frações (décimos).
Se você comprar o bilhete inteiro, recebe 100% do prêmio anunciado.
Se comprar apenas um décimo, recebe 1/10 do valor do prêmio.
Exemplo: No prêmio de R$ 500.000, quem comprou apenas uma fração ganha R$ 50.000.

Quais as chances de ganhar

A Federal é a loteria com a maior probabilidade de acerto do Brasil. A chance de ganhar o prêmio principal é de 1 em 100.000. Para fins de comparação, na Mega-Sena a chance é de 1 em 50 milhões.

Anny Malagolini
Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.