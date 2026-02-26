Aposta ganhadora da Loteria Federal 6044 foi feita em Perdizes

SÃO PAULO – O estado de São Paulo dominou completamente o sorteio do concurso 6044 da Loteria Federal. Da agitada capital às tranquilas cidades do interior, o sábado foi de comemoração para cinco apostadores que, entre um palpite e outro, viram suas vidas mudarem com prêmios que somam mais de R$ 600 mil. O prêmio principal, a “bolada” de meio milhão de reais, ficou no coração da metrópole: o bairro das Perdizes.

Resultado da Loteria Federal 6044

A extração, realizada pela Caixa Econômica Federal, confirmou a vocação paulista para a sorte nesta modalidade, que é considerada uma das mais tradicionais e fáceis de ganhar no portfólio da estatal. Diferente da Mega-Sena, onde a probabilidade é de uma em milhões, a Federal atrai um público fiel que prefere a segurança dos bilhetes pré-impressos.

O grande destaque da noite foi o bilhete 026501. Adquirido na Lotca Ponto Quente, localizada no bairro nobre de Perdizes, zona oeste de São Paulo, o bilhete rendeu ao sortudo (ou sortuda) o prêmio de R$ 500.000,00. Até o momento, a identidade do ganhador é um mistério, mas o burburinho na lotérica já é grande.

Mas a sorte não parou na Marginal Pinheiros. Ela pegou a estrada e distribuiu sorrisos por diversas regiões do estado:

Barueri (Grande SP): na lotérica Brilha Sorte, o bilhete 075700 faturou o segundo prêmio, garantindo R$ 35.000,00.

Itapeva (Sudoeste Paulista): a Lotérica Zebra de Ouro fez jus ao nome (mas com final feliz) e entregou R$ 30.000,00 para o portador do bilhete 062804.

Bauru (Centro-Oeste): Conhecida pela sua força econômica, a cidade agora celebra o bilhete 048760, vendido na Lotérica Panelão, que levou R$ 25.000,00.

Votuporanga (Noroeste): Fechando a lista dos cinco principais, a Lotérica Avenida carimbou o bilhete 080920, premiado com R$ 20.363,00.

Prêmio Bilhete Lotérica Cidade/UF Valor (R$) 1º 026501 Lotca Ponto Quente São Paulo/SP 500.000,00 2º 075700 Brilha Sorte Barueri/SP 35.000,00 3º 062804 Zebra de Ouro Itapeva/SP 30.000,00 4º 048760 Lotérica Panelão Bauru/SP 25.000,00 5º 080920 Lotérica Avenida Votuporanga/SP 20.363,00

Por que a Federal continua um sucesso?

Em tempos de apostas digitais e “bets” que dominam as redes sociais, a Loteria Federal mantém um charme resiliente. Especialistas explicam que a modalidade funciona de forma diferente: o apostador escolhe um bilhete já numerado na vitrine da casa lotérica. Ele pode comprar a fração (um décimo) ou a cartela inteira.

“A Federal é a queridinha dos mais velhos e de quem gosta de tradição. Você sai com o papel na mão, coloca na carteira e espera o sorteio de quarta ou sábado. É um ritual que sobreviveu à tecnologia”, afirma um gerente de lotérica ouvido pela reportagem.

As chances de ganhar são significativamente maiores. Na Federal, a probabilidade de acerto do prêmio principal é de 1 em 100.000, números muito mais amigáveis do que os 1 em 50.063.860 da Mega-Sena. Isso explica por que, frequentemente, vemos prêmios pulverizados em diversas cidades de um mesmo estado.

Como resgatar o prêmio?

Para os ganhadores deste concurso 6044, o protocolo é claro. Prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) podem ser resgatados diretamente em qualquer unidade lotérica. No entanto, como todos os cinco principais prêmios deste sorteio superam esse valor, os sortudos de Perdizes, Barueri, Itapeva, Bauru e Votuporanga deverão comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal.

É necessário apresentar o bilhete original (sem rasuras!), RG e CPF. Para valores acima de R$ 10.000,00, o pagamento não é feito na hora; há um prazo de carência de dois dias úteis após a apresentação na agência para que o dinheiro caia na conta.

A Loteria Federal é, historicamente, um termômetro da sorte regional. O fato de os cinco prêmios principais terem ficado em São Paulo reforça o volume de apostas no estado, mas também deixa um alerta para os apostadores de outras regiões: a sorte está solta, e o próximo bilhete premiado pode estar em qualquer guichê de esquina.

FAQ: Tudo o que você precisa saber sobre a Loteria Federal