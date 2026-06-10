Resultado da Loteria Federal 6073 de quarta e rateio (10/06/26)
O resultado da loteria Federal de sábado é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia nesta quarta, dia 10 de junho, o resultado da loteria Federal 6073 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as19 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
1º Prêmio de R$ 500 mil: 24807 – TO RICO LOTERIAS em SAO PAULO/SP
2º Prêmio de R$ 35 mil: 62218 – SERRANA LOTERIAS LTDA em BELO HORIZONTE/MG
3º Prêmio de R$ 30 mil: 87702 – MEGA SORTE em ARARANGUA/SC
4º Prêmio de R$ 25 mil: 74099 – ESPACO DA SORTE em SAO PAULO/SP
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 08362 – CARLINHOS em FRANCO DA ROCHA/SP
Resultado da Loteria Federal hoje 6073
Os prêmios da loteria Federal 6073 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6073 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6072
1º Prêmio de R$ 500 mil: 22573
2º Prêmio de R$ 35 mil: 76376
3º Prêmio de R$ 30 mil: 45867
4º Prêmio de R$ 25 mil: 71865
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 388828
6071
1º Prêmio de R$ 500 mil: 19140
2º Prêmio de R$ 35 mil: 57814
3º Prêmio de R$ 30 mil: 72380
4º Prêmio de R$ 25 mil: 48664
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 05144
6070
1º Prêmio de R$ 500 mil: 97290
2º Prêmio de R$ 35 mil: 61725
3º Prêmio de R$ 30 mil: 85914
4º Prêmio de R$ 25 mil: 05255
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 50057
6069
1º Prêmio de R$ 500 mil: 74090
2º Prêmio de R$ 35 mil: 40524
3º Prêmio de R$ 30 mil: 22862
4º Prêmio de R$ 25 mil: 32454
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 64008
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6073 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.