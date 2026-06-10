Prêmio da primeira faixa chega a meio milhão de reais - DCI

O resultado da loteria Federal de sábado é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal 6073 de quarta e rateio (10/06/26)

Resultado da Loteria Federal 6073 de quarta e rateio (10/06/26)

A Caixa sorteia nesta quarta, dia 10 de junho, o resultado da loteria Federal 6073 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

1º Prêmio de R$ 500 mil: 24807 – TO RICO LOTERIAS em SAO PAULO/SP

2º Prêmio de R$ 35 mil: 62218 – SERRANA LOTERIAS LTDA em BELO HORIZONTE/MG

3º Prêmio de R$ 30 mil: 87702 – MEGA SORTE em ARARANGUA/SC

4º Prêmio de R$ 25 mil: 74099 – ESPACO DA SORTE em SAO PAULO/SP

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 08362 – CARLINHOS em FRANCO DA ROCHA/SP

Resultado da Loteria Federal hoje 6073

Os prêmios da loteria Federal 6073 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6073 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6072

1º Prêmio de R$ 500 mil: 22573

2º Prêmio de R$ 35 mil: 76376

3º Prêmio de R$ 30 mil: 45867

4º Prêmio de R$ 25 mil: 71865

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 388828

6071

1º Prêmio de R$ 500 mil: 19140

2º Prêmio de R$ 35 mil: 57814

3º Prêmio de R$ 30 mil: 72380

4º Prêmio de R$ 25 mil: 48664

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 05144

6070

1º Prêmio de R$ 500 mil: 97290

2º Prêmio de R$ 35 mil: 61725

3º Prêmio de R$ 30 mil: 85914

4º Prêmio de R$ 25 mil: 05255

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 50057

6069

1º Prêmio de R$ 500 mil: 74090

2º Prêmio de R$ 35 mil: 40524

3º Prêmio de R$ 30 mil: 22862

4º Prêmio de R$ 25 mil: 32454

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 64008

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6073 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.