Resultado da Loteria Federal 5526 (30/12/2020); confira os números

O resultado da Loteria Federal 5526, que pode pagar R$ 500 mil no prêmio principal, será divulgado a partir das 19h desta quarta-feira, dia 30 de dezembro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real – resultado da Loteria Federal 5526

O resultado da Loteria Federal 5526 aparecerá aqui em tempo real após a divulgação pela Caixa no site oficial.

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal 5526, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Resultados dos últimos sorteios

Resultado da Loteria Federal 5525 – Especial de Natal:

1º PRÊMIO 022206 R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 067258 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 058847 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 001522 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 063764 R$ 12.227,00.

2ª série – especial de Natal

1º PRÊMIO 022206 R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 067258 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 058847 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 001522 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 063764 R$ 12.227,00.

Resultado da Loteria Federal 5524:

1º PRÊMIO 041902 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 003789 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 096404 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 090201 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 012249 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5523:

1º PRÊMIO 045324 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 097736 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 027738 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 031446 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 091566 R$ 18.329,00.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.