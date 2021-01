Resultado da Loteria Federal 5529 (13/01/2021); confira os números

O resultado da Loteria Federal 5529, que pode pagar R$ 500 mil no prêmio principal, será divulgado a partir das 19h deste sábado, dia 13 de janeiro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real – resultado da Loteria Federal 5529

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 096148 DRACENA LOTERIAS DRACENA/SP R$ 500.000,00 2 º 088596 ANGELICA HIGIENOPOLIS LOTS LTDA SAO PAULO/SP R$ 27.000,00 3 º 057538 LOTERICA BRASIL VIDEIRA/SC R$ 24.000,00 4 º 057810 SOROCABA SHOPPING LOTERIAS SOROCABA/SP R$ 19.000,00 5 º 002927 LOTERICA VENCEDORA PAULO AFONSO/BA R$ 18.329,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal 5529, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Resultados dos últimos sorteios

Resultado da Loteria Federal 5528:

1º PRÊMIO 054267 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 017291 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 033665 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 045509 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 036040 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5527:

1º PRÊMIO 053377 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 066250 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 045925 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 004827 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 031640 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5526:

1º PRÊMIO 095655 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 039888 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 062547 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 001339 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 074262 R$ 18.329,00.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.