Resultado da Loteria Federal 6079 quarta e rateio hoje (01/07/26)
O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.
O resultado da Loteria Federal 6079 será divulgado nesta quarta, 1 de julho, a partir das 20h, pelo horário de Brasília. O concurso tem prêmio principal de R$ 500 mil para o bilhete contemplado na primeira faixa. A extração será realizada pela Caixa Econômica Federal, e os números sorteados serão atualizados nesta página assim que forem divulgados oficialmente. Além do prêmio principal, a Federal também distribui valores para os bilhetes premiados nas demais faixas.
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
1º Prêmio de R$ 500 mil: 99107
2º Prêmio de R$ 35 mil: 24974
3º Prêmio de R$ 30 mil: 49288
4º Prêmio de R$ 25 mil: 57930
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 69119
Resultado da Loteria Federal hoje 6079
Os prêmios da loteria Federal 6079 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6079 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6078
1º Prêmio de R$ 500 mil: 06440
2º Prêmio de R$ 35 mil: 53888
3º Prêmio de R$ 30 mil: 07818
4º Prêmio de R$ 25 mil: 00467
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 15020
6077
1º Prêmio de R$ 500 mil: 14291
2º Prêmio de R$ 35 mil: 26208
3º Prêmio de R$ 30 mil: 46381
4º Prêmio de R$ 25 mil: 07897
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 63341
6076
1º Prêmio de R$ 500 mil: 50673
2º Prêmio de R$ 35 mil: 74810
3º Prêmio de R$ 30 mil: 92832
4º Prêmio de R$ 25 mil: 62925
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43988
6075
1º Prêmio de R$ 500 mil: 53952
2º Prêmio de R$ 35 mil: 58694
3º Prêmio de R$ 30 mil: 08478
4º Prêmio de R$ 25 mil: 31597
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 64457
6074
1º prêmio de R$ 1,3 milhão – 00958
2º prêmio de R$ 15,5 mil – 87219
3º prêmio de R$ 14 mil – 33027
4º prêmio de R$ 13 mil – 54065
5º prêmio de R$ 12,2 mil – 77139
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6079 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.