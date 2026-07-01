O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Resultado da Loteria Federal 6079 quarta e rateio hoje (01/07/26)

Resultado da Loteria Federal 6079 quarta e rateio hoje (01/07/26)

O resultado da Loteria Federal 6079 será divulgado nesta quarta, 1 de julho, a partir das 20h, pelo horário de Brasília. O concurso tem prêmio principal de R$ 500 mil para o bilhete contemplado na primeira faixa. A extração será realizada pela Caixa Econômica Federal, e os números sorteados serão atualizados nesta página assim que forem divulgados oficialmente. Além do prêmio principal, a Federal também distribui valores para os bilhetes premiados nas demais faixas.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

1º Prêmio de R$ 500 mil: 99107

2º Prêmio de R$ 35 mil: 24974

3º Prêmio de R$ 30 mil: 49288

4º Prêmio de R$ 25 mil: 57930

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 69119

Resultado da Loteria Federal hoje 6079

Os prêmios da loteria Federal 6079 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6079 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6078

1º Prêmio de R$ 500 mil: 06440

2º Prêmio de R$ 35 mil: 53888

3º Prêmio de R$ 30 mil: 07818

4º Prêmio de R$ 25 mil: 00467

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 15020

6077

1º Prêmio de R$ 500 mil: 14291

2º Prêmio de R$ 35 mil: 26208

3º Prêmio de R$ 30 mil: 46381

4º Prêmio de R$ 25 mil: 07897

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 63341

6076

1º Prêmio de R$ 500 mil: 50673

2º Prêmio de R$ 35 mil: 74810

3º Prêmio de R$ 30 mil: 92832

4º Prêmio de R$ 25 mil: 62925

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43988

6075

1º Prêmio de R$ 500 mil: 53952

2º Prêmio de R$ 35 mil: 58694

3º Prêmio de R$ 30 mil: 08478

4º Prêmio de R$ 25 mil: 31597

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 64457

6074

1º prêmio de R$ 1,3 milhão – 00958

2º prêmio de R$ 15,5 mil – 87219

3º prêmio de R$ 14 mil – 33027

4º prêmio de R$ 13 mil – 54065

5º prêmio de R$ 12,2 mil – 77139

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6079 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.