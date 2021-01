Loteria Federal 5530: bilhete de São Paulo fatura R$ 1,3 milhão

Um bilhete de São José dos Campos, em São Paulo, teve suas dezenas sorteadas no resultado da loteria Federal 5530 e o apostador ganhou R$ 1,350 milhão. O evento foi realizado na noite deste sábado, dia 16 de janeiro, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais das Loterias Caixa.

O valor especial é referente a extração da Milionária Federal, que ocorre uma vez por mês. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

resultado da Loteria Federal 5530

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 074610 LOTERICA SHOPPING CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS/SP R$ 1.350.000,00 2 º 034111 NATANAEL MORAES DA SILVA SAO PAULO/SP R$ 15.500,00 3 º 054014 LOTERICA CIDADE DA SORTE SAO PAULO/SP R$ 14.000,00 4 º 052041 CASA DA SORTE TEIXEIRA DE FREITAS/BA R$ 13.000,00 5 º 062427 ZEBRAO LOTERIAS CAXIAS DO SUL/RS R$ 12.227,00

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal 5530, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Loteria Federal, concurso 5531, será realizado no dia 20 de janeiro de 2021, às 19h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.