Resultado da Loteria Federal hoje 5998 de sábado (06/09/25)
O resultado da loteria Federal deste 6 de setembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia neste sábado, dia 6 de setembro, o resultado da loteria Federal 5998 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
56975 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
03278 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
27581 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
28388 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
72884 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Os prêmios da loteria Federal 5998 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 5998 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
5997
89211 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
11577 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
02436 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
90064 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
47358 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
5996
79032 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
14705 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
74532 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
60291 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
14599 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
5995
39932 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
81897 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
77035 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
90045 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
76445 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
5994
15861 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
11615 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
46962 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
60675 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
74831 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
5993
12023 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
25817 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
11130 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
44794 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
58695 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 5998 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.