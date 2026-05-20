Resultado da Loteria Federal 6067 de quarta (20/05/26)

O resultado da loteria Federal de quarta-feira é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

A Caixa sorteia neste sábado, dia 16 de maio, o resultado da loteria Federal 6067 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

– 1º Prêmio de R$ 500 mil: 83207

– 2º Prêmio de R$ 35 mil: 79895

– 3º Prêmio de R$ 30 mil: 73613

– 4º Prêmio de R$ 25 mil: 26910

– 5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 78204

Resultado da Loteria Federal hoje 6067

1º 083207 LOTERICA BICHARA PORTO ALEGRE/RS R$ 500.000,00

2º 079895 LOTERICA FORMOSA FORMOSA/GO R$ 35.000,00

3º 073613 LOTERICA ROMA LTDA SAO PAULO/SP R$ 30.000,00

4º 026910 LOTERICA CAMARGO LONDRINA/PR R$ 25.000,00

5º 078204 CASA LOTERICA SONHO REALIZADO SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO/MA R$ 20.363,00

Os prêmios da loteria Federal 6067 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6067 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6066

1º Prêmio de R$ 500 mil: 08667

2º Prêmio de R$ 35 mil: 82817

3º Prêmio de R$ 30 mil: 22110

4º Prêmio de R$ 25 mil: 47946

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 03451

6065

32995 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

72729 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

86575 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

91972 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

23953 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6064

55590 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

13857 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

93893 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

40482 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

76807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Concurso 6063

49318 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

42302 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

25860 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

47307 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

58505 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6067 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.