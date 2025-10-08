O resultado da loteria Federal deste 8 de outubro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal hoje 6007 de quarta (08/10/25)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, o resultado da loteria Federal 6007 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

56121 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

19172 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

70427 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

65151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

12228 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Como saber se o bilhete da federal 6007 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6006

21844 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

82593 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

21782 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

41273 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

91017 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6005

58167 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

09540 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

23852 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

48458 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

91282 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6004

3 2 9 4 8 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão

3 9 1 5 4 – 2º Prêmio de R$ 40 mil

5 1 6 2 1 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

6 4 9 5 9 – 4º Prêmio de R$ 20 mil

3 4 5 1 3 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil

6003

83401 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

61004 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

24172 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

13955 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

09417 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6002

50309 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

67195 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

51158 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

78151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

56723 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6007 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.