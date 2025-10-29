O resultado da loteria Federal deste 29 de outubro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal hoje 6013 de quarta (29/10/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6013 de quarta (29/10/25)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, o resultado da loteria Federal 6013 que apresenta um prêmio de R$ 500 milhão. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

08871 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

64470 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

65463 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

64229 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

12430 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Veja as cidades dos ganhadores da loteria.

Resultado da Loteria Federal hoje 6013

Os prêmios da loteria Federal 6013 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6013 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6012

21895 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

85701 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

28489 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

23723 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

43727 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6011

11299 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

55271 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

88027 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

55916 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

27735 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6010

76478 – 1º Prêmio de R$ 1.350 milhão

35888 – 2º Prêmio de R$ 40 mil

74046 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

83523 – 4º Prêmio de R$ 20 mil

15981 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil

6009

02733 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

26799 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

81802 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

78104 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

02443 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6008

35032 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

40709 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

60235 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

89132 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

83030 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6013 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.