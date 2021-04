Confira o resultado da loteria Federal 5501 de hoje – 31/03/21

O resultado da Loteria Federal 5551 de hoje, quarta-feira, dia 31, foi adiado pelas Loterias Caixa. O prêmio principal do concurso está estimado em R$ 500 mil e ganha a bolada o apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números do primeiro sorteio.

De acordo com a Loterias Caixas, o sorteio da Federal foi adiado devido a falhas técnicas. Agora, o sorteio do concurso 5551 será realizado na quinta-feira 01-04-2021 .

Resultado da Loteria Federal 5551

O resultado da loteria Federal 5551 pode ser conferido a partir das 19h. A ordem de premiação funciona do maior valor para o menor.

Dessa forma, o bilhete que sorteado primeiro ganha o prêmio de R$ 500 mil. O segundo bilhete fatura R$ 27 mil e terceiro fica com R$ 24 mil.

Já o terceiro, quarto e quinto bilhetes serão premiados, respectivamente , com R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da Federal está premiado?

Serão sorteados cinco combinações de números que entregam prêmios de valores diferentes cada um. O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5551 ganha um dos prêmios principais.

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio;

