Sorteio do resultado da loteria Federal 5551 é adiado para quinta (01)

O sorteio do resultado da loteria Federal 5551 desta quarta-feira, dia 31, foi adiado pelas Loterias Caixa por questões operacionais. O prêmio principal da modalidade estava estimado em R$ 500 mil, mas outros quatro menores também seriam entregues.

Dessa forma, segundo a Caixa, o sorteio da extração 5551 será realizado amanhã, quinta-feira 01/04/21, no mesmo horário às 19h. Além do grande prêmio da noite, os apostadores também podem ganhar R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Resultado da loteria Federal 5551

O sorteio do resultado da loteria Federal será realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Para ganhar o prêmio o apostador precisa ter um bilhete com a mesma combinação de números que sair nos globos da sorte.

Ao todo são sorteados cinco bilhetes por concurso que recebem os prêmios principais. Além disso, também é possível ganhar prêmios derivados.

Diferente das outras modalidades, o sorteio do resultado da loteria Federal 5551 será gravado e disponibilizado no canal da Caixa no Youtube.

