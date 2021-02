Loterias Caixa adia sorteios por conta do feriado de Carnaval

Atenção, apostadores! A Loterias Caixa adiou os sorteios previstos para ocorrer na próxima segunda e terça-feira, dias 15 e 16 de fevereiro, devido ao feriado de Carnaval. Conforme o calendário oficial de sorteios, os concursos adiados dão continuidade a partir do dia 17 de fevereiro.

De acordo com a CAIXA, a programação está sujeita a alterações. Ao todo, 10 concursos tiveram as datas adiadas por conta do feriado.

Sorteios adiados por conta do Carnaval

Os concursos das Loterias Caixa que estavam previstos para a próxima segunda-feira (15), mas foram adiados, são os seguintes: Lotofácil 2159, Loteca 920, Quina 5493 e Super Sete 56. Os sorteios irão ocorrer normalmente na quarta-feira, dia 17 de fevereiro.

Já os concursos previstos para terça-feira (16) que foram adiados são: Lotofácil 2160, Quina 5494, Dupla Sena 2197, Timemania 1602 e Dia de Sorte 420. Eles ocorrem na quinta-feira, dia 18 de fevereiro.

A Lotomania concurso 2153 e a Loteria Federal extração 5539 também sofreram alterações, sendo sorteadas no dia 17 e 18 de fevereiro respectivamente.

Como apostar na Loterias Caixa?

Os jogos das Loterias Caixa são os mais simples do Brasil. Para apostar, é necessário ir até uma casa lotérica ou acessar o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Após selecionar qual jogo você irá fazer, basta marcar as dezenas e torcer.

Cada jogo tem um valor diferente, a Quina, por exemplo, é o jogo mais barato, custando apenas R$ 2,00 . Já a Mega-Sena, é a modalidade de maior valor, custando R$ 4,50.

Para ficar por dentro do valor dos prêmios dos concursos, acesse a nossa página dedicada as Loterias.