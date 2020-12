Loterias CAIXA altera horário dos sorteios; veja o que muda

Para quem apostou ou vai apostar nas modalidades das Loterias CAIXA, é preciso ficar atento ao horário dos concursos. Isso porque o calendário de sorteios de concursos dos dias 24 e 31 tiveram algumas mudanças.

Na véspera do Natal, as apostas encerrarão às 14h e o sorteio ocorrerá uma hora depois, às 15h. Já na véspera do Ano Novo, com exceção da Mega da Virada, a captação dos jogos será feita até às 15h.

Os concursos da Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Timemania e Dia de Sorte serão sorteados às 16h. A comercialização das apostas para a Mega da Virada ocorrem até às 17h e o sorteio das seis dezenas às 20h.

A CAIXA notificou que as modalidades Federal, Lotomania e Super Sete também sofreram alterações de datas dos sorteios. As modificações das Loterias Caixa foram realizadas por causa dos feriados de Natal e Ano novo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário de sorteio das Loterias CAIXA

Com as mudanças no calendário de sorteio das Loterias CAIXA, os dias e horários dos concursos ficaram da seguinte maneira:

24 de dezembro – Lotofácil, concurso 2116; Quina, concurso 5450; Dupla Sena, concurso 2174; Timemania, concurso 1580; e Dia de Sorte, concurso 399.

Horário de encerramento das apostas: às 14h

Horário dos sorteios: às 15h

26 de dezembro – Lotofácil, concurso 2117; Lotomania, concurso 2138; Quina, concurso 5451; Dupla Sena concurso 2175; Timemania, concurso 1581; Super Sete, concurso 35.

Horário de encerramento das apostas: às 19h

Horário dos sorteios: às 20h

31 de dezembro – Lotofácil, concurso 2121; Quina, concurso 5455; Dupla Sena, concurso 2177; Timemania, concurso 1583; Mega da Virada, concurso 2330; e Dia de Sorte, concurso 401.

Horário de encerramento das apostas: Mega da Virada às 17h e demais modalidades às 15h.

Horário dos sorteios: Mega da Virada às 20 e demais modalidades às 16h.

Nos outros dias, o calendário dos concursos segue normalmente. Contudo, as Loterias CAIXA ainda informou que o cronograma está sujeito a alterações.

Todos os sorteios podem ser acompanhados ao vivo por meio das redes sociais das Loterias CAIXA. A Mega da Virada contará com transmissão ao vivo pelo canal da Rede Globo.