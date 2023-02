Lotéricas não abrem no carnaval 2023; veja calendário das loterias

Embora o Carnaval não seja considerado feriado, bancos e lotéricas não abrem nesta segunda de Carnaval, 20 de janeiro. A data é um ponto facultativo, então para quem precisa usar o banco ou pretender fazer uma aposta nas lotéricas é preciso ficar atento ao calendário.

Funcionamento das lotéricas no Carnaval

As lotéricas não abrem nesta segunda e terça-feira de Carnaval, dias 20 e 21 de fevereiro, respectivamente. Os sorteios das loterias das Caixa só retomam na quarta-feira, 22, com a extração da Lotofácil, Quina, Loteca, Lotomania e Super sete.

A Federal e a Mega-Sena retornam no sábado, 25.

Na quarta, as apostas poderão ser feitas até as 19h desta quinta-feira nas loterias de todo o país, no portal Loterias Online da CAIXA e no app Loterias CAIXA.

Veja qual o prêmio estimado para os sorteios de quarta-feira de cada loteria:

Quina, concurso 6082 - tem o prêmio acumulado em R$ 1,4 milhão.

Lotofácil, concurso 2745 - tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão

Super Sete, concurso 361 - tem o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Lotomania, concurso 2433 - tem o prêmio estimado em R$ 2,8 milhões.

O público também pode acompanhar pela televisão ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

Carnaval é feriado em SP?

Em São Paulo, o carnaval não é considerado um feriado, de acordo com a lei 9.903 de 1995. No entanto, como os Estados e municípios têm autonomia para decidir quanto a essa e outras datas, a situação pode mudar.

Na capital, por exemplo, a lei 14.485 determina que a prefeitura defina, anualmente, as datas comemorativas, eventos e feriados do ano corrente e faça o comunicado por meio de publicação no Diário Oficial.

O próximo feriado em São Paulo este ano será somente no dia 7 de abril, na Paixão de Cristo (ou sexta-feira Santa). Depois, no dia 21, é celebrado o Dia de Tiradentes, que este ano cairá na sexta-feira e, portanto, será um feriado prolongado.

