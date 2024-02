Lotéricas não abrem no Carnaval 2024: programação de segunda e terça

A segunda e terça-feira de Carnaval não são feriados, mas assim como os bancos, as lotéricas não abrirão nos 12 e 13 de fevereiro. Quem pretende jogar na loteria ou pagar suas contas, terá que esperar até quarta-feira.

Funcionamento das lotéricas no Carnaval 2024

As lotéricas não abrem nesta segunda e terça-feira de Carnaval, por isso, os sorteios das loterias das Caixa só retomam na quarta-feira, 14, com a extração da Lotofácil, Federal, Quina, Loteca, Lotomania e Super sete.

A Federal e a Mega-Sena só retornam no sábado, 17.

Na quarta, as apostas poderão ser feitas até as 19h desta quinta-feira nas loterias de todo o país, no portal Loterias Online da CAIXA e no app Loterias CAIXA.

O público também pode acompanhar pela televisão ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

Expediente bancário no Carnaval

Durante os dias de carnaval, as agências bancárias não vão abrir em todo o Brasil, e Isso significa que os bancos estarão fechados ao público na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Com isso, as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 14/02).