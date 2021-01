3 apostas dividem R$ 1,3 milhão na Lotofácil concurso 2139

A Lotofácil concurso 2139 desta sexta-feira, dia 22 de janeiro, saiu pra 3 apostas sortudas que acertaram as 15 dezenas sorteadas. Cada aposta faturou R$ 459.613,18. O sorteio ocorreu às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números do resultado da Lotofácil concurso 2139 foram: 19 17 14 02 23 12 08 22 18 16 25 01 03 13 07.

Teve ganhador da Lotofácil de hoje?

As apostas que acertaram as 15 dezenas são das cidades de Brasília (DF), São José do Rio Preto e São Paulo, ambas no estado de São Paulo.

Além disso, o resultado da Lotofácil 2139 pagou diversos prêmios nas demais faixas de premiação. Confira:

15 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 459.613,18;

14 acertos – 545 apostas ganhadoras, R$ 757,82;

13 acertos – 12963 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 147281 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 666146 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

A transmissão do sorteio fica gravada no perfil da Caixa no Youtube.

Como receber o prêmio da Lotofácil concurso 2139?