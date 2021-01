Aposta da internet leva R$ 1,2 milhão na Lotofácil 2138

A Lotofácil 2138 desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, fez mais um milionário no Brasil. A aposta feita no Canal Eletrônico de apostas da CAIXA acertou as 15 dezenas sorteadas e faturou R$ 1.281.983,38. O sorteio ocorreu às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados no resultado da Lotofácil concurso 2138 foram: 07 18 05 24 03 19 02 09 21 13 12 06 22 16 08.

Teve ganhador da Lotofácil?

Além da aposta que levou a bolada milionária no resultado principal, o resultado da Lotofácil 2138 pagou diversos outros prêmios nas demais faixas de premiação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.281.983,38;

14 acertos – 367 apostas ganhadoras, R$ 1.046,33;

13 acertos – 10239 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 108887 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 558972 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio?