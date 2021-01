Aposta de Brasília fatura R$ 1,3 milhão na Lotofácil 2145

A cidade de Brasília, no Distrito Federal, ganhou mais um milionário nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro. Isso porque, uma aposta feita na cidade acertou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2145 e faturou R$ 1.351.143,28

Os números do resultado da Lotofácil de hoje foram: 06 07 14 08 17 13 20 24 02 15 05 23 25 12 10.

Resultado da Lotofácil 2145

Além do prêmio milionário, a Lotofácil de hoje ainda pagou diversos prêmios nas demais faixa de premiação.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.351.143,28;

14 acertos – 251 apostas ganhadoras, R$ 1.612,43;

13 acertos – 10304 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 130805 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 706902 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?