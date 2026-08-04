Lotofácil

Concurso 3753 da Lotofácil vai pagar prêmio milionário hoje

Loteria será sorteada na noite desta terça-feira

Escrito por Anny Malagolini
Concurso 3753 da Lotofácil DCI
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A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (4) o sorteio do concurso 3753 da Lotofácil. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 5 milhões. A extração acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Como apostar na Lotofácil

Na aposta simples, o jogador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Também é possível marcar até 20 dezenas, o que aumenta as chances de acerto, mas eleva o valor da aposta.

A Lotofácil premia apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos. Na aposta mínima, a probabilidade de conquistar o prêmio principal é de 1 em 3.268.760.

O resultado do concurso 3753 será divulgado logo após o sorteio. Além das dezenas sorteadas, a Caixa também publicará o rateio completo de todas as faixas de premiação.

Quando será a Lotofácil da Independência?

A Lotofácil da Independência será sorteada no dia 6 de setembro, um sábado, e deve pagar o maior prêmio da história da modalidade em 2026: R$ 220 milhões. As apostas já estão abertas em todas as lotéricas credenciadas e pelos canais digitais da Caixa.

Confira as dezenas sorteadas nas últimas edições especiais da Lotofácil da Independência:

2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Quinze apostas dividiram o prêmio de R$ 88.583.865, com R$ 5.905.591 para cada ganhador.

2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 22. O concurso teve 33 vencedores, que dividiram R$ 91.702.300,80.

2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25. Foram 33 apostas ganhadoras na faixa principal.

2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25. Cinquenta apostas dividiram o prêmio de R$ 124.999.910.

2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25. Ao todo, 57 apostas acertaram as 15 dezenas.

2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 24. A edição teve 79 vencedores, que dividiram o prêmio de R$ 180 milhões.

2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. Sessenta e cinco apostas acertaram todas as dezenas e receberam cerca de R$ 2,9 milhões cada.

2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

2025: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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