Loteria será sorteada na noite desta segunda-feira

Lotofácil concurso 3752 pode pagar prêmio milionário ainda hoje

Lotofácil concurso 3752 pode pagar prêmio milionário ainda hoje

A Caixa realiza nesta segunda-feira, 3, o sorteio da Lotofácil 3752, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. A extração começa às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Como apostar na Lotofácil hoje

Na aposta simples, o jogador da Lotofácil escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Também é possível marcar até 20 dezenas, aumentando as chances de ganhar, mas com custo maior. A modalidade premia quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As probabilidades de ganhar variam conforme a quantidade de dezenas apostadas. Na aposta mínima, de 15 números, a chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 3.268.760.

O resultado da Lotofácil 3752 será divulgado logo após o sorteio, previsto para começar às 21h (horário de Brasília). As dezenas sorteadas e a premiação completa poderão ser conferidas logo após a extração.

Quando sai a Lotofácil da Independência?

O sorteio da Lotofácil da Independência vai correr no dia 6 de setembro, um sábado, e traz o maior prêmio do ano para a modalidade: R$ 220 milhões. As vendas já começaram.

Vai apostar? Veja os números que já foram sorteados nos últimos anos.

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Em 2025, as dezenas sorteadas foram 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23.