Lotofácil

Aposta simples da Lotofácil do ES ganha sozinha prêmio milionário

Lotofácil 3749: aposta simples do ES acerta sozinha as 15 dezenas e fatura R$ 1,29 milhão

Escrito por Anny Malagolini
Aposta simples da Lotofácil do ES Sorteio aconteceu na noite de quinta-feira
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Uma aposta simples feita em Linhares, no Espírito Santo, acertou sozinha as 15 dezenas da Lotofácil concurso 3749, sorteada na noite desta quinta-feira (30). O prêmio foi de R$ 1.290.821,15.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor foi registrado na Loteria Altoé, em Linhares. A aposta foi feita em um volante físico, com 15 dezenas e apenas uma cota. Como não houve divisão, o apostador levou o prêmio milionário integralmente.

As dezenas sorteadas no concurso 3749 foram: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Premiação da Lotofácil 3749

Além do prêmio principal para o apostador capixaba, a Caixa informou a seguinte distribuição de prêmios:

15 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 1.290.821,15

14 acertos: 41 apostas ganhadoras – R$ 64.733,96

13 acertos: 2.549 apostas ganhadoras – R$ 1.716,31

12 acertos: prêmio conforme rateio da Caixa.

11 acertos: prêmio conforme rateio da Caixa.

Onde saiu a aposta vencedora

O único bilhete premiado foi registrado com as seguintes características:

  • Cidade: Linhares (ES)
  • Lotérica: Loteria Altoé
  • Tipo de aposta: Simples
  • Canal: Presencial (físico)
  • Quantidade de dezenas: 15
  • Número de cotas: 1

Por se tratar de uma aposta simples, o ganhador receberá o valor integral do prêmio, sem necessidade de divisão entre participantes de bolão.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado na sexta-feira (31), a partir das 21h. Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, o prêmio principal está acumulado em R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Como apostar na Lotofácil hoje

Lotofácil hoje sorteia prêmio especial de R$ 8 milhões

Resultado da Lotofácil de hoje 3749

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3749 de quinta-feira (30/07/26)

números da Lotofácil da Independência mais sorteados até 2026

Conheça os números da Lotofácil da Independência mais sorteados até 2026

Lotofácil hoje 3748

Lotofácil acumulada: sorteio desta quinta (30) tem prêmio de R$ 2 milhões

Resultado da Lotofácil de hoje 3748

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3748 de quarta-feira (29/07/26)

Lotofácil 3748

Lotofácil hoje sorteia novo bolada de R$ 2 milhões

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes