Aposta simples da Lotofácil do ES ganha sozinha prêmio milionário

Sorteio aconteceu na noite de quinta-feira

Lotofácil 3749: aposta simples do ES acerta sozinha as 15 dezenas e fatura R$ 1,29 milhão

Uma aposta simples feita em Linhares, no Espírito Santo, acertou sozinha as 15 dezenas da Lotofácil concurso 3749, sorteada na noite desta quinta-feira (30). O prêmio foi de R$ 1.290.821,15.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor foi registrado na Loteria Altoé, em Linhares. A aposta foi feita em um volante físico, com 15 dezenas e apenas uma cota. Como não houve divisão, o apostador levou o prêmio milionário integralmente.

As dezenas sorteadas no concurso 3749 foram: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Premiação da Lotofácil 3749

Além do prêmio principal para o apostador capixaba, a Caixa informou a seguinte distribuição de prêmios:

15 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 1.290.821,15

14 acertos: 41 apostas ganhadoras – R$ 64.733,96

13 acertos: 2.549 apostas ganhadoras – R$ 1.716,31

12 acertos: prêmio conforme rateio da Caixa.

11 acertos: prêmio conforme rateio da Caixa.

Onde saiu a aposta vencedora

O único bilhete premiado foi registrado com as seguintes características:

Cidade: Linhares (ES)

Lotérica: Loteria Altoé

Tipo de aposta: Simples

Canal: Presencial (físico)

Quantidade de dezenas: 15

Número de cotas: 1

Por se tratar de uma aposta simples, o ganhador receberá o valor integral do prêmio, sem necessidade de divisão entre participantes de bolão.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado na sexta-feira (31), a partir das 21h. Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, o prêmio principal está acumulado em R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas.