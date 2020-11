O resultado da Lotofácil concurso 2072 pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão nesta terça-feira (3) será divulgado a partir das 20h. Para levar a premiação, o apostador deve acertar 15 números no volante.

Confira o resultado da Lotofácil 2072: 21 – 01 – 17 – 24 – 15 – 14 – 03 – 10 – 18 – 11 – 04 – 22 – 09 – 13 – 12

O sorteio da Lotofácil pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

Recebimento de prêmios – Resultado da Lotofácil concurso 2072

Caso o apostador receba um prêmio inferior a R$ 1.332,78, a movimentação do dinheiro pode ser realizada em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Entretanto, caso o jogador tire a sorte grande e receba um valor maior, o prêmio só poderá ser movimentado nas agências do banco.

Além disso, os valores que são iguais ou acima de R$ 10.000,00 só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

O campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Prêmio acumulado

Se a sorte não estiver com ninguém neste sorteio da Lotofácil e o prêmio principal não sair, o valor acumula para o próximo concurso. Com isso, a faixa de prêmio com 15 acertos será maior. Nunca deixe de conferir o seu bilhete de aposta!

