Lotofácil da Independência será sorteada pela Caixa em setembro

Conheça os números da Lotofácil da Independência mais sorteados até 2026

Conheça os números da Lotofácil da Independência mais sorteados até 2026

Com a aproximação da Lotofácil da Independência de 2026, apostadores recorrem ao histórico do concurso especial para identificar as dezenas que mais apareceram ao longo das edições. Embora cada sorteio seja independente e todos os números tenham a mesma chance de serem sorteados, conhecer as estatísticas pode ajudar quem gosta de montar jogos com base na frequência das dezenas. A seguir, confira quais são os números mais sorteados na história da Lotofácil da Independência.

Veja quando será o sorteio de 2026.

Quais os números da Lotofácil mais sorteados

Ao longo dos quatorze certames, os cinco números da Lotofácil da Independência mais sorteados foram 03, 06, 22, 12 e 05. O levantamento do Jornal DCI traz a lista completa com a quantidade exata de aparições de cada numeral.

Confira abaixo o ranking com o número de vezes que cada dezena foi sorteada na história da Lotofácil da Independência:

Número 03 — sorteado 13 vezes

Número 06 — sorteado 12 vezes

Número 22 — sorteado 12 vezes

Número 12 — sorteado 11 vezes

Número 05 — sorteado 10 vezes

Número 23 — sorteado 10 vezes

Número 09 — sorteado 9 vezes

Número 14 — sorteado 9 vezes

Número 21 — sorteado 9 vezes

Número 25 — sorteado 9 vezes

Número 04 — sorteado 8 vezes

Número 08 — sorteado 8 vezes

Número 10 — sorteado 8 vezes

Número 13 — sorteado 8 vezes

Número 18 — sorteado 8 vezes

Todos os resultados da Lotofácil da Independência

2012: Concurso especial da Independência: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24. Ao todo, 14 ganhadores dividiram o prêmio total de R$ 43.014.185,06. Cada vencedor recebeu R$ 3.072.441,79.

2013: O sorteio especial trouxe as dezenas 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25. Ao todo, 66 apostadores dividiram R$ 73.094.415,90, com prêmio individual de R$ 1.107.491,15.

2014: As dezenas sorteadas foram 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Houve 43 apostas vencedoras, que dividiram R$ 80 milhões, recebendo R$ 1.821.021,77 cada.

2015: No concurso daquele ano, saíram os números 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25. Foram 51 apostas premiadas na faixa principal, com prêmio de R$ 1.757.073,66 para cada uma.

2016: O resultado foi 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Dez apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram R$ 82.275.069,40, garantindo R$ 8.227.506,94 por vencedor.

2017: As dezenas contempladas foram 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Quinze apostas dividiram R$ 88.583.865,00, recebendo R$ 5.905.591,00 cada.

2018: O concurso sorteou os números 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram R$ 91.702.300,80, com prêmio de R$ 2.778.857,60 por aposta.

2019: As dezenas sorteadas foram 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 vencedores, que dividiram R$ 99.487.428,15, recebendo R$ 3.014.770,55 cada.

2020: O resultado apresentou os números 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Cinquenta apostas dividiram R$ 124.999.910,00, com prêmio individual de R$ 2.499.998,20.

2021: Foram sorteadas as dezenas 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Cinquenta e sete apostas acertaram todas as dezenas e dividiram R$ 159.137.704,35, recebendo R$ 2.791.889,55 cada.

2022: O sorteio especial trouxe os números 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas dividiram o prêmio de R$ 180 milhões, com prêmio de R$ 2.248.149,10 por vencedor.

2023: As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Sessenta e cinco apostas dividiram a bolada de R$ 200 milhões, garantindo cerca de R$ 2,9 milhões para cada uma.

2024: O concurso teve como resultado os números 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25. Ao todo, 86 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram R$ 200 milhões, recebendo R$ 2.354.726,30 cada.

2025: As dezenas sorteadas foram 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23. Cinquenta e quatro apostas dividiram o prêmio de R$ 220 milhões, com prêmio individual de R$ 4.293.824,70.

Como apostar na Lotofácil da Independência

A extração especial da Lotofácil já caiu no gosto dos brasileiros quando o assunto é sorteio das loterias. Um dos motivos que cativa mais apostadores é o preço. Ao custo de apenas R$ 3,50, (para cartelas preenchidas com 15 números) o concurso é um dos mais baratos da Caixa.

A marcação do volante é bem simples. Cada apostador deve escolher as 15 dezenas em um rol de 25 numerais. As opções vão de 01 até 25.

Há duas alternativas para seleção dos números: manualmente – quando o jogador define as dezenas que vão concorrer – ou automaticamente – quando o sistema da lotérica faz a escolha randômica de cada dezena. Esse modelo é conhecido como Surpresinha.

Outra alternativa usada nos concursos é a venda de bolões. Nesse formato, o jogador pode criar o seu modelo ou aderir aos propostos pelas lotéricas e, assim, comprar uma das cotas do bolão. Caso o bolão seja o premiado, o valor arrecadado é dividido entre os compradores das cotas.

Premiação da Lotofácil

A premiação da Lotofácil é contabilizada para várias camadas de acertadores, não apenas aqueles que acertam todos os 15 numerais.

Quem acerta 11 dezenas, recebe R$ 5 como prêmio. Já quem anota 12 acertos recebe R$ 10. Os jogadores que cravam 13 acertos ganham R$ 25.

O valor restante do prêmio total é então fracionado para os acertadores de 14 números (ganham 13% do montante) e 62% para os apostadores que somam 15 dezenas acertadas. Quando mais de um jogador consegue cravar os números do sorteio, o valor é dividido em partes iguais.

O prêmio não acumula.