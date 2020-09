A Lotofácil da Independência 2020, concurso 2030, vai sortear no sábado ‌(12)‌, o maior prêmio dos nove anos de história da edição especial: cerca de R$ 120 milhões. Quem quiser concorrer ao prêmio pode fazer sua aposta ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, que será realizado ‌a partir das ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

E, na expectativa de levar esse prêmio, muitos apostadores adotam estratégias diferentes. Entre elas, está o fechamento lotérico.

Em premiações com valores altos, como o da Lotofácil da Independência, é comum os apostadores adicionarem dezenas na cartela para aumentar as chances de levar a bolada.

Contudo, quem já tem experiência com jogos de loterias sabe que, quanto maior o prêmio, maior a concorrência. Por isso, é preciso pensar em estratégias.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas será que esse método realmente funciona? Para quem ainda não conhece o fechamento lotérico, vale a pena aprender sobre ele antes de fazer as apostas.

O que é fechamento lotérico da Lotofácil da Independência?

Muitas pessoas já têm uma combinação de números que sempre apostam. Já outras escolhem os números na hora de fazer o jogo. Mas há, ainda, aquelas que optam pela Surpresinha e preferem deixar tudo nas mãos da sorte.

Independentemente de como as escolhas dos números serão feitas, para aumentar as chances de ganhar a bolada, muitos apostadores adicionam, então, mais dezenas na cartela. O fechamento lotérico propõe fazer as combinações possíveis com os números que serão jogados e distribuir em apostas diferentes.

Usando essa estratégia, o valor total das apostas também sai mais em conta do que se os números fossem adicionados em um único volante.

Como fazer o fechamento lotérico da Lotofácil da Independência?

Primeiramente, o apostador da Lotofácil da Independência 2020 precisa definir qual valor será gasto ao todo para fazer os jogos e em qual faixa de prêmio quer focar.

Se jogador quiser focar no prêmio de 14 pontos, por exemplo, jogando 18 dezenas, ele precisará eliminar as apostas que tenham mais combinações repetidas.

Assim, diminui a quantidade de jogos, mas aumenta a cobertura no prêmio de 14 pontos – se o números estiverem dentro da combinação de 18 dezenas escolhidas..

Neste vídeo, é possível conferir a simulação de um fechamento lotérico da Lotofácil com foco nos 14 pontos:

O que é a Lotofácil da Independência?

A Lotofácil da Independência 2020 é um concurso especial realizado pela Caixa Econômica Federal desde 2012. O sorteio acontece sempre no mês de setembro, em celebração ao dia 7 de setembro.

O prêmio pode acumular?

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Lotofácil da Independência 2020 não acumula.

Então, não existindo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números;

Não existindo apostas premiadas com 15 e 14 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 13 números e assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação;

Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação (15 acertos).

Quanto rende o prêmio?

Caso apenas uma aposta leve a bolada do prêmio da Lotofácil da Independência 2020 e o vencedor aplicar na poupança, o valor mensal em rendimentos é de cerca de R$ 156 mil.

Lotofácil da Independência 2019

No ano passado, o prêmio da Lotofácil da Independência do ano passado foi de R$ 99,5 milhões. Ao todo, 33 apostas acertaram as 15 dezenas. Desse total, 15 eram bolões.

Números sorteados no concurso 1861 em 2019: 02-03-05-06-07-08-09-13-14-16-18-22-23-24-25.

Quanto‌ ‌custa‌ ‌o‌ ‌jogo da Lotofácil da Independência?‌ ‌

A‌ ‌menor‌ ‌aposta‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌que‌ ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ ‌Conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona‌ ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌também‌ aumenta,‌ ‌podendo‌ ‌ultrapassar‌ ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌

15 números custa R$ 2,50;

16 números custa R$ 40,00;

17 números custa R$ 340,00;

18 números custa R$ 2.040,00;

19 números custa R$ 9.690,00;

20 números custa R$ 38.760,00.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?‌ ‌

Será‌ ‌que‌ ‌nessa‌ ‌modalidade‌ ‌é‌ ‌tão‌ ‌fácil‌ ‌assim‌ ‌de‌ ‌ganhar?‌ ‌Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌passa a ser de ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;

Onde receber o prêmio?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, caso o valor líquido seja inferior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Então, o resgate de prêmios com valores superiores pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após dois dias da apresentação na agência da Caixa.

Ganhadores em tempo real acesse:

Você também vai gostar de ler: