Horário do sorteio da Lotofácil da Independência hoje, 10/9

Para quem aposta em loterias, um grande prêmio de R$ 180 milhões pode sair ainda hoje, 10 de setembro de 2022. A extração é especial e o horário do sorteio da Lotofácil da Independência concurso 2610 está marcado para às 20 horas, assim como ocorre com outras loterias.

Este será o concurso especial da modalidade e o prêmio estimado será o maior da história da Lotofácil. Além disso, é muito importante lembra que não haverá acumulação caso nenhum apostador consiga acertar todas as dezenas.

Além do alto valor, a não acumulação também atrai muitos jogadores que sonham em mudar de vida. Mas quem ainda não fez sua aposta, precisa saber horário do sorteio da Lotofácil da Independência e até que horas pode apostar.

Assim, conseguirá registrar o jogo dentro do prazo e garantir uma chance de faturar os R$ 180 milhões.

Qual o horário do sorteio da Lotofácil da Independência

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o horário da Lotofácil da Independência 2022 será às 20 horas (horário de Brasília). Para a extração deste sábado, 25 dezenas serão embaralhadas no globo da sorte e 15 delas formarão o resultado da 11ª edição do concurso especial.

A comercialização das apostas será feita até às 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Lotofácil da Independência 2022, tanto nas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos. A aposta simples de 15 dezenas sai por R$ 2,50 mas dá para concorrer com até 20 números no mesmo bilhete.

Caso o apostador opte por jogar com 20 números, terá que desembolsar cerca de R$ 38,7 mil. O valor mínimo permitido para compras no aplicativo ou site das Loterias Caixa é de R$ 30.

O sorteio será no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista em São Paulo. Os apostadores conseguirão assistir o sorteio por meio de transmissão ao vivo no canal da Caixa no Youtube e no DCI em tempo real.

Nas casas lotéricas, estão disponíveis volantes personalizados do concurso especial e os apostadores podem selecionar os números manualmente ou solicitar a escolha aleatória do sistema. Para quem desejar jogar online, basta acessar um dos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa ou o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Números que mais saem na Lotofácil da Independência

Em dez anos de sorteio especial da Lotofácil da Independência, há algumas dezenas que já aparecem algumas vezes. De 2011 a 2021, o número mais repetido foi o 03, seguido pelo 06 e 22.

Até agora, as dezenas menos sortudas parecem ser o 11 e o 15, que saíram apenas três vezes em uma década de sorteio.

Se apenas um apostador ganhar o prêmio de R$ 180 milhões e decidir aplicar a fortuna na poupança, o rendimento no primeiro mês chegará a R$ 1,3 milhão. Então, não perca o horário do sorteio da Lotofácil da Independência hoje.

Qual é a chance de ganhar o prêmio de R$ 180 milhões?

Agora que os apostadores já sabem o horário do sorteio da Lotofácil da Independência2022, é preciso saber também a probabilidade ganhar na loteria é outro ponto importante. Contudo, vale destacar que a chance muda de acordo com a quantidade de números jogados.

Se a aposta tiver 15 dezenas, a probabilidade de ganhar na Lotofácil da Independência é de uma em 3.268.760. Já com 16 dezenas, a probabilidade de ganhar na Lotofácil da Independência é de uma em 204.298.

Mas se o jogo for registrado com 17 dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de uma em 24.035. Os jogos com 18 dezenas tem uma chance em 4.006 de conseguir faturar R$ 150 milhões.

Mas caso bilhete tenha 19 dezenas, então a probabilidade de ganhar é de uma em 843. Por fim, nos bilhetes com 20 dezenas a probabilidade de ganhar é de uma em 211.