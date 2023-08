Lotofácil da Independência quando corre em 2023?

A Lotofácil da Independência 2023, concurso especial da Caixa Econômica Federal, vai sortear o maior prêmio da história da modalidade no valor de R$ 200 milhões. O sorteio em setembro e terá transmissão em tempo real no DCI.

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2023?

Em 2023, o sorteio da Lotofácil da Independência 2023 será no dia 9 de setembro, sábado. O sorteio será feito às 20 horas do horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Você pode acompanhar em tempo real na página de loterias do DCI.

As regras para apostar na Lotofácil da Independência 2023 são as mesmas que as dos concursos regulares. O valor do jogo varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas: R$ 3 para 15 números, R$ 48 para 16 números, R$ 408 para 17 números, R$ 2.448,00 para 18 números, R$ 11.628,00 para 19 números e R$ 46,5 mil para 20 números (aposta máxima).

O volante tem 25 dezenas e os jogadores precisam escolher de 15 a 20 números. Em sites de aposta, o valor mínimo de compra é de R$30. Caso o jogador opte por essa opção, ele deve adicionar mais dezenas no volante ou fazer mais jogos.

Até quando pode apostar?

O sorteio da Lotofácil da Independência 2023 será no dia 9 de setembro, sábado, às 20h do horário de Brasília. As apostas poderão ser feitas nas lotéricas ou no site da Caixa Federal até às 19h, horário de Brasília, do mesmo dia do sorteio.

O mesmo prazo é válido para as outras modalidades lotéricas da Caixa Econômica Federal sorteadas às 20h.

Prêmio de R$ 200 milhões

O prêmio da Lotofácil da Independência 2023 será de R$ 200 milhões, o maior da história do concurso criado em 2012. No ano passado, prêmio da Lotofácil de Independência foi de 180 milhões. O prêmio foi dividido entre 79 acertadores e cada uma recebeu R$ 2.248.149,10.

Diferentemente dos concursos regulares da modalidade, o prêmio não acumula se não houver acertador do resultado. Então, caso isso aconteça, o valor é repassado para a segunda faixa, de 14 acertos, e distribuído igualmente entre as apostas premiadas. Contudo, se ninguém marcar as dezenas também nessa faixa, a quantia da Lotofácil da Independência 2021 vai para os acertadores de 13 números, da terceira faixa.

Se ainda assim não tiverem ganhadores, as Loterias Caixa repassa o valor para a quarta faixa, de 12 números. Mas, se nenhuma aposta marcar também nessa faixa, o prêmio vai para a seguinte de 11 acertos. Ou seja, alguém vai ter que levar essa bolada para casa.

Veja a História da loteria no Brasil e a grande chance de ficar rico

Todos os resultados da Lotofácil da Independência

Veja a lista completa com todos resultados Lotofacil Independência até hoje!

Concurso: 2610 - 10/09/2022 (Sábado)

01-03-05-07-08-09-10-11-12-15-16-17-20-22-24

Concurso: 2320 - 11/09/2021 (Sábado)

01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 25

Concurso: 2030 - 12/09/2020 (Sábado)

02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 25

Concurso: 1861 - 06/09/2019 (Sexta)

02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 23 24 25

Concurso: 1708 - 08/09/2018 (Sábado)

01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 22

Concurso: 1557 - 07/09/2017 (Quinta)

02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 20 21 22 24 25

Concurso: 1408 - 06/09/2016 (Terça)

01 03 05 08 10 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25

Concurso: 1255 - 08/09/2015 (Terça)

01 02 04 06 07 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25

Concurso: 1102 - 07/09/2014 (Domingo)

02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24

Concurso: 952 - 07/09/2013 (Sábado)

01 03 04 06 08 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25

Concurso: 800 - 06/09/2012 (Quinta)

03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 20 21 22 24

Como apostar?

Para apostar é preciso adquirir o volante em uma lotérica e marcar de 15 a 20 números. Também há a possibilidade de fazer a aposta online no site da Caixa Econômica Federal. Contudo, para comprar online o apostador escolhe um combo mínimo de 12 apostas no valor de R$ 30. É possível também fazer um jogo aleatório, em que o sistema escolhe os números, na modalidade Surpresinha. Há a possibilidade de apostar no aplicativo Loterias Caixa

É possível também fazer um bolão, em que várias pessoas se juntam para fazer apostas e, caso ganhem, dividem o prêmio. No concurso da independência, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3.

Em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números, o número máximo de apostas é 10 por bolão. Para bolões com 19 números, é possível fazer no máximo 6 apostas. E no máximo 1 aposta por Bolão para bolões com 20 números.