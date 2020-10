Os números da Lotofácil concurso 2069 foram sorteados na noite desta quinta (30), em São Paulo. No total, 5 apostas vencedoras vão dividir o prêmio de R$ 3 milhões. O prêmio para a próxima aposta, que será realizada na sexta, 30, é de R$ 3,5 milhões .O sorteio ser a partir das 20h (Horário de Brasília).

Resultado da Lotofácil 2069

Veja as dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil concurso 2069: 01 02 03 04 05 06 07 09 13 17 21 22 23 24 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, outras apostas também faturara em faixas menores: 701 bilhetes ganhadores levaram R$ 674,77, cada um, ao acertarem 14 números . Além disso, 13.397 pessoas acertaram 13 dezenas e vão receber R$ 25.

O sorteio da Lotofácil 2070 ocorrerá amanhã (30), e o resultado pode ser conferido no DCI.

Como apostar na Lotofácil?

Para apostar no próximo concurso da Lotofácil, basta marcar de 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. O sortudo fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. As apostas devem ser realizadas até às 19 horas (Horário de Brasília) em lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa: www.loterias.caixa.gov.br.

Os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h.

Quer apostar online? Veja como fazer

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. A aposta é paga com cartão de crédito e deve ser feito um cadastro com o CPF do apostador. Para participar também é preciso ter mais de 18 anos.

Quanto custa apostar na Lotofácil?

A aposta mínima de 15 números custa R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores como chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

15 números marcados R$ 2,50

16 números marcados R$ 40,00

17 números marcados R$ 340,00

18 números marcados R$ 2.040,00

19 números marcados R$ 9.690,00

20 números marcados R$ 38.760,00

Qual a chance de ganhar o prêmio máximo?

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com quinze dezenas, com preço de R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 3,3 milhões, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 16 dezenas, com o preço de R$ 40, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 204 mil. Para apostas de 20 números, a probabilidade aumenta a para uma em 211.

Últimos resultados da Lotofácil

