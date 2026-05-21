Lotofácil 3690: apostas da Bahia e São Paulo dividem prêmio

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira, 20 de maio

A Lotofácil premiou dois apostadores no concurso 3690, realizado na noite desta quarta-feira (20). As apostas vencedoras acertaram as 15 dezenas sorteadas e vão dividir o prêmio principal da faixa máxima da loteria. Cada bilhete receberá R$ 3.110.244,72.

Cidades dos ganhadores da Lotofácil 3690

Os jogos da Lotofácil 3690 foram registrados pela internet, por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Um dos vencedores é da cidade de Santa Maria da Vitória, na Bahia, enquanto o outro prêmio saiu para a capital paulista.

De acordo com o resultado oficial, a aposta baiana foi feita com um jogo simples de 15 números. Já o apostador de São Paulo optou por uma aposta com 16 dezenas, aumentando as chances de acerto no concurso.

Os números sorteados na Lotofácil 3690 foram: 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Além da faixa principal, a Lotofácil também distribuiu premiações para quem acertou 14, 13, 12 e 11 números. Os valores variam conforme a quantidade de ganhadores em cada categoria.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira (21). Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, o prêmio previsto é de R$ 2 milhões para quem acertar todas as dezenas.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais conhecidas das loterias da Caixa por apresentar chances maiores de premiação em comparação com outros concursos nacionais. Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

Na aposta mínima, com 15 dezenas marcadas, o valor do jogo é menor, mas as probabilidades de acerto também são reduzidas. Já apostas com mais números aumentam as chances de ganhar, porém custam mais caro.

Os sorteios da Lotofácil acontecem regularmente de segunda a sábado, sempre no período da noite.