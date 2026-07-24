Lotofácil tem quatro apostas vencedoras em prêmio milionário; veja cidades

Lotofácil tem quatro apostas vencedoras em prêmio milionário; veja cidades

O concurso 3743 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (23), terminou com quatro apostas vencedoras na faixa principal. Os jogadores que acertaram as 15 dezenas sorteadas vão receber um prêmio de R$ 219.528,17 cada. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal e teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25

Cidades dos ganhadores da Lotofácil hoje

As apostas ganhadoras da Lotofácil 3743 foram registradas em três estados diferentes: Bahia, São Paulo e Tocantins. Duas delas saíram na mesma cidade: Ibirapitanga (BA), enquanto as outras foram feitas em Taubaté (SP) e Araguaína (TO).

As quatro apostas que acertaram todas as dezenas do concurso 3743 foram simples, ou seja, cada vencedor fez uma única aposta sem participação em bolão.

Confira as cidades dos ganhadores:

Ibirapitanga (BA) – 2 apostas vencedoras na Amanda Loterias – Casulo Loterias e Serviços Ltda, com prêmio de R$ 219.528,17 cada;

Taubaté (SP) – 1 aposta vencedora na Loteria Ferro – Sonia Maria Carneiro e Cia, com prêmio de R$ 219.528,17;

Araguaína (TO) – 1 aposta vencedora na Lotérica Boa Sorte – Diniz & Lazzarotti Ltda – ME, com prêmio de R$ 219.528,17.

Além dos quatro ganhadores que acertaram as 15 dezenas, milhares de apostadores também receberam prêmios nas demais faixas da Lotofácil.

Veja os valores pagos:

14 acertos: 317 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 829,74 cada;

13 acertos: 11.415 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35,00 cada;

12 acertos: 126.837 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14,00 cada;

11 acertos: 595.116 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7,00 cada.

Próximo sorteio

Após o resultado da Lotofácil 3743, a Caixa já divulgou a estimativa para o próximo concurso. O sorteio da Lotofácil 3744 acontece na sexta-feira (24), às 21h, com prêmio previsto conforme a arrecadação das apostas.

Os jogadores podem participar registrando seus jogos nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e permite escolher 15 números entre os 25 disponíveis no volante.