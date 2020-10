Lotofácil concurso 2047: confira os números sorteados e ganhadores

No sorteio da Lotofácil, transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa e Redetv, os apostadores podem ganhar acertando de 15 a 11 números

A Loterias Caixa realizou nesta sexta-feira (02), em São Paulo, o sorteio da Lotofácil concurso 2047. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 02-03-04-05-07-08-10-11-12-15-16-18-20-21-23. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma ganhou R$ 706.617,17.

A segunda faixa teve 468 apostas que acertaram 14 números e cada uma vai receber o valor de R$ 904,52. Na terceira faixa, de 13 números acertados, 13.807 apostas foram premiadas com o valor de R$ 25. Na quarta faixa de premiação, 147.195 apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$ 10.

Já na quinta e última faixa, 740.380 acertaram 11 números e cada uma vai receber R$ 5.

A Lotofácil pode pagar R$ 1,2 milhão no concurso 2048. Saiba como apostar:

Como‌ ‌jogar na Lotofácil?‌ ‌

Antes de mais nada, quem‌ ‌nunca‌ ‌pensou‌ ‌em‌ ‌como‌ ‌ganhar‌ ‌fácil‌ ‌na‌ ‌loteria?‌ ‌A‌ ‌Lotofácil‌ ‌é‌ ‌uma‌ ‌modalidade‌ ‌de‌ ‌jogo‌ ‌para‌ ‌quem‌ ‌busca‌ ‌um‌ ‌prêmio‌ ‌mais‌ ‌fácil‌ ‌de‌ ‌ganhar‌ ‌e‌ ‌de‌ ‌apostar.‌ ‌

No‌ ‌volante,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌marcar‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20.‌ ‌São ‌sorteados‌ ‌15‌ ‌números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. Porém,‌ ‌também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14.‌ ‌ ‌

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ Embora, ‌também‌ ‌seja‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌Portanto, o ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios seguidos.‌ ‌

Quanto‌ ‌custa‌ ‌o‌ ‌jogo da Lotofácil?‌ ‌

A‌ ‌menor‌ ‌aposta‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌que‌ ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ Entretanto, ‌conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona‌ ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌‌também‌ ‌aumenta,‌ ‌podendo‌ ultrapassar ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌

15 números custa, assim, R$2,50;

16 números custa, assim, R$40,00;

17 números custa, assim, R$340,00;

18 números custa, assim, R$2.040,00;

19 números custa, assim, R$9.690,00;

20 números custa, assim, R$38.760,00.

Qual‌ ‌é‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌do‌ ‌prêmio?‌ ‌

Primeiramente, essa‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌resposta‌ ‌que‌ ‌todo‌ ‌apostar‌ ‌quer‌ ‌saber.‌ ‌O‌ ‌prêmio‌ ‌varia‌ ‌de‌ ‌acordo‌ ‌com‌ ‌o‌ ‌valor‌ arrecadado,‌ ‌correspondendo‌ ‌a‌ ‌43,35%‌ ‌do‌ ‌total‌ ‌bruto.‌ ‌Contudo, são‌ ‌subtraídos‌ ‌dessa‌ ‌porcentagem,‌ ‌três‌ ‌prêmios‌ ‌de‌ ‌valores‌ ‌fixos.‌ ‌O‌ ‌restante‌ ‌do‌ ‌valor‌ ‌é‌ ‌distribuído‌ ‌nas‌ ‌demais‌ ‌categorias:‌ ‌

R$‌ ‌5, então,‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌11‌ ‌números‌ ‌certos‌;‌ ‌

R$‌ ‌10, então‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌12‌ ‌números‌ ‌certos;‌ ‌

R$‌ ‌25, então,‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌13‌ ‌números‌ ‌certos;‌ ‌

13%‌, então, ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌14‌ ‌números certos;‌

62%, então,‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números certos;‌ ‌

Além‌ ‌disso,‌ ‌10%‌ ‌ficam‌ ‌acumulados‌ ‌para‌ ‌concursos‌ ‌de‌ ‌final‌ ‌0.‌ ‌Esse‌ ‌valor‌ ‌será ‌distribuído‌ apenas aos‌ ‌ganhadores‌ ‌que‌ ‌acertarem‌ ‌os‌ ‌15‌ ‌números‌ ‌sorteados.‌ Assim também,‌ ‌são‌ ‌coletados‌ ‌15%‌ ‌para‌ essa‌ ‌mesma‌ ‌faixa‌ ‌de‌ ‌ganhadores‌ ‌do‌ ‌concurso‌ ‌especial‌ ‌Lotofácil‌ ‌da‌ ‌Independência,‌ ‌que‌ acontece‌ ‌todo‌ ‌ano‌ ‌no‌ ‌mês‌ ‌de‌ ‌setembro.‌

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌Bolão da Lotofácil?‌ ‌

Quer‌ ‌ganhar‌ ‌de‌ ‌maneira‌ ‌ainda‌ ‌mais‌ ‌fácil?‌ ‌Então‌ ‌é‌ ‌só‌ ‌reunir‌ ‌um‌ ‌grupo‌ ‌e‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌no‌ ‌Bolão‌ ‌da‌ ‌Lotofácil.‌ ‌Em‌ ‌cada‌ ‌Bolão‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌fazer‌ ‌no‌ ‌máximo‌ ‌10‌ ‌apostas‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌15,‌ ‌16,‌ ‌17‌ ‌ou‌ ‌18‌ ‌números,‌ ‌seis‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números‌ ‌e‌ ‌uma‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números.‌ ‌

Entretanto, para‌ ‌concorrer,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00,‌ ‌sendo‌ ‌possível‌ ‌realizar‌ ‌com:‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌, dessa forma, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas, dessa forma,‌ para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas, dessa forma,‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas, dessa forma,‌ para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌, dessa forma, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌, dessa forma, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números;‌

Desse modo, para‌ ‌escolher‌ ‌os‌ ‌números‌ ‌do‌ ‌Bolão,‌ ‌é‌ ‌necessário‌ ‌preencher‌ ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌ ‌

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌comprar‌ ‌cotas‌ ‌de‌ ‌bolões‌ ‌organizados‌ ‌pelas‌ ‌Unidades‌ ‌Lotéricas,‌ ‌com‌ ‌possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌da‌ ‌cota.‌ ‌

Quando‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌os‌ ‌sorteios?‌ ‌

Para‌ ‌quem‌ ‌é‌ ‌ansioso,‌ ‌cada‌ ‌minuto‌ ‌à‌ ‌espera‌ ‌do‌ ‌resultado‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌uma‌ ‌tortura.‌ ‌Mas‌ ‌calma!‌ ‌ Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.‌

Assim também, é‌ ‌possível‌ ‌acompanhar‌ ‌na‌ ‌transmissão‌ ‌ao‌ ‌vivo‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌por‌ ‌meio‌ ‌das‌ ‌redes‌ ‌sociais‌ ‌da‌ ‌Caixa‌ ‌e‌ ‌da‌ ‌Rede‌ ‌TV.‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil?‌ ‌

Será‌ ‌que‌ ‌nessa‌ ‌modalidade‌ ‌é‌ ‌tão‌ ‌fácil‌ ‌assim‌ ‌de‌ ‌ganhar?‌ ‌Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas,‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

15 números acertados, desse modo, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, desse modo, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, desse modo, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, desse modo, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, desse modo, a chance de ganhar é de uma em 11;

Onde receber o prêmio?

É possível receber o prêmio da Lotofácil em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Entretanto, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento será realizado somente nas agências da Caixa.

Contudo, valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias da apresentação do bilhete na agência da Caixa.

