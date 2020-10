Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta sexta; veja como apostar

O sorteio da Lotofácil concurso 2058 será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa com transmissão ao vivo pela internet

A Lotofácil concurso 2058 pode ‌pagar‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌de‌ ‌R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira (16). As‌ ‌apostas‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitas ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌ ‌

O‌ ‌sorteio‌ ‌será realizado ‌às‌ ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo com transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

No sorteio de ontem (15) da Lotofácil, concurso 2057, os números sorteados foram: 02-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-18-20-25.

Como‌ ‌jogar na próxima Lotofácil?

Para concorrer na Lotofácil, é preciso fazer um jogo com, pelo menos, 15 números e no máximo 20. São sorteados 15 dezenas em cada concurso e o maior prêmio vai para quem conseguir acertar o resultado. Apostas que cravarem 11, 12, 13 e 14 também recebem prêmios.

Para tentar a sorte com o jogo simples de 15 dezenas, o apostador irá pagar R$ 2,50. Porém, se o jogo tiver mais números, esse valor aumenta podendo chegar a R$ 38,7 mil para 20 números. ‌

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet.

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌Bolão da Lotofácil?‌ ‌ Os Bolões da Lotofácil podem ter de duas a 100 cotas, variando de acordo com a quantidade de números na aposta. O‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3.

Quando‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌os‌ ‌sorteios?‌ ‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil?

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌para ‌uma‌ ‌em‌ ‌11.‌

Onde receber o prêmio da Lotofácil?

Em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa o ganhador consegue retirar prêmios líquidos de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Se o valor for maior, o sortudo só conseguirá buscar seu prêmio em uma agência da Caixa.

