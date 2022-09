Lotofácil da Independência 2022: qual o dia do sorteio e até quando apostar

Quem quer contar com a sorte para ficar milionário este ano, pode apostar na Lotofácil da Independência 2022. O concurso especial da Caixa Econômica Federal vai sortear o maior prêmio da história da modalidade no valor de R$ 180 milhões. O sorteio acontece neste sábado (10), com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa.

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2022?

Em 2022, o sorteio da Lotofácil da Independência 2022 será no dia 10 de setembro, sábado. O sorteio será feito às 20 horas do horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Você pode acompanhar em tempo real na página de loterias do DCI.

As regras para apostar na Lotofácil da Independência 2022 são as mesmas que as dos concursos regulares. O valor do jogo varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas: R$ 2,50 para 15 números, R$ 40 para 16 números, R$ 340 para 17 números, R$ 2.040 para 18 números, R$ 9.690 para 19 números e R$ 38.760 para 20 números (aposta máxima). O volante tem 25 dezenas e os jogadores precisam escolher de 15 a 20 números. Em sites de aposta, o valor mínimo de compra é de R$30. Caso o jogador opte por essa opção, ele deve adicionar mais dezenas no volante ou fazer mais jogos.

Até quando pode apostar?

O sorteio da Lotofácil da Independência 2022 será no dia 10 de setembro, sábado, às 20h do horário de Brasília. As apostas poderão ser feitas nas lotéricas ou no site da Caixa Federal até às 19h, horário de Brasília, do mesmo dia do sorteio.

O mesmo prazo é válido para as outras modalidades lotéricas da Caixa Econômica Federal sorteadas às 20h.

Prêmio de R$ 180 milhões

O prêmio da Lotofácil da Independência 2022 será de R$ 180 milhões, o maior da história do concurso criado em 2012. , No ano passado, prêmio da Lotofácil de Independência foi de 159,1 milhões. O premio foi dividido entre 57 acertadores. Cada aposta faturou R$ 2.791.889,55.

Diferentemente dos concursos regulares da modalidade, o prêmio não acumula se não houver acertador do resultado.

Caso isso aconteça, o valor é repassado para a segunda faixa, de 14 acertos, e distribuído igualmente entre as apostas premiadas. Contudo, se ninguém marcar as dezenas também nessa faixa, a quantia da Lotofácil da Independência 2021 vai para os acertadores de 13 números, da terceira faixa.

Se ainda assim não tiverem ganhadores, as Loterias Caixa repassa o valor para a quarta faixa, de 12 números. Mas, se nenhuma aposta marcar também nessa faixa, o prêmio vai para a seguinte de 11 acertos. Ou seja, alguém vai ter que levar essa bolada para casa.

História da loteria no Brasil e a grande chance de ficar rico

Todos os resultados da Lotofácil da Independência 2022

Veja a lista completa com todos resultados Lotofacil Independência até hoje!

Concurso: 2320 – 11/09/2021 (Sábado)

01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 25

Concurso: 2030 – 12/09/2020 (Sábado)

02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 25

Concurso: 1861 – 06/09/2019 (Sexta)

02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 23 24 25

Concurso: 1708 – 08/09/2018 (Sábado)

01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 22

Concurso: 1557 – 07/09/2017 (Quinta)

02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 20 21 22 24 25

Concurso: 1408 – 06/09/2016 (Terça)

01 03 05 08 10 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25

Concurso: 1255 – 08/09/2015 (Terça)

01 02 04 06 07 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25

Concurso: 1102 – 07/09/2014 (Domingo)

02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24

Concurso: 952 – 07/09/2013 (Sábado)

01 03 04 06 08 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25

Concurso: 800 – 06/09/2012 (Quinta)

03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 20 21 22 24

Quais são os números mais sorteados na Lotofácil?

A loteria é um jogo de sorte, ou seja, não é possível fazer estratégias que garantam que alguém levará o premio. No geral, é o acaso que vai comandar o sorteio. Mas existem alguns números que, historicamente, foram mais sorteados na Lotofácil. Os números sorteados em 2021 foram 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 -15 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

O veículo Valor Investe fez um pedido ao site de apostas Sorte Online para realizar um levantamento dos números mais sorteados no concurso da Independência.

O resultado foi que em 10 oportunidades, as dezenas que mais saíram na Lotofácil da Independência foram o 03, o 06 e o 22, sorteados 9 vezes cada um.

O número 12 foi sorteado 8 vezes. Depois aparecem os números 02, 09, 14, 21, 23 e 25, que apareceram em 7 dos 10 concursos realizados. As dezenas 11 e 15 são as que saíram menos. Elas foram sorteadas em apenas 3 oportunidades.

Para concorrer ao premio, o jogador deve marcar entre 10 e 15 números dos 25 disponíveis no volante. Concorrem ao premio aqueles que acertam entre 11 e 15 números. As apostas podem ser feitas nas lotéricas conveniadas, pelo internet banking ou através do site Loterias Caixas.

Como apostar?

Para apostar é preciso adquirir o volante em uma lotérica e marcar de 15 a 20 números. Também há a possibilidade de fazer a aposta online no site da Caixa Econômica Federal. Contudo, para comprar online o apostador escolhe um combo mínimo de 12 apostas no valor de R$ 30. É possível fazer um jogo aleatório, em que o sistema escolhe os números, na modalidade Surpresinha. Há a possibilidade de apostar no aplicativo Loterias Caixa

É possível também fazer um bolão, em que várias pessoas se juntam para fazer apostas e, caso ganhem, dividem o prêmio. No concurso da independência, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3.

Em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números, o número máximo de apostas é 10 por bolão. Para bolões com 19 números, é possível fazer no máximo 6 apostas. E no máximo 1 aposta por Bolão para bolões com 20 números.