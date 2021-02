História da loteria no Brasil e a grande chance de ficar rico

Quem nunca quis ficar rico do dia para a noite e começar uma nova vida? Muitas pessoas já conseguiram realizar esse sonho após apostar nas loterias brasileiras. Ser o grande ganhador do prêmio principal requer apenas muita sorte. Isso por causa dos milhões de desdobramentos possíveis em cada modalidade. A seguir, conheça a história da loteria no Brasil e a origem dos principais jogos.

Quem inventou o jogo da loteria?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o primeiro registro de loteria brasileira foi em 1784, na então capital de Minas Gerais, Vila Rica – atualmente chamada de Ouro Preto. O dinheiro arrecadado foi utilizado na construção da Câmara dos Vereadores e da Cadeia Pública.

A partir disso, começaram a surgir loterias em todo o país, fazendo sucesso até hoje. Desde 1961, as loterias brasileiras oficiais são administradas pelas Loterias Caixa.

Entretanto, existem algumas casas de apostas ilegais e jogos de azar clandestinos conhecidos entre os jogadores, entre eles: Jogo do Bicho e Bingos. Porém, como não legalizadas é aconselhável o apostador não tentar a sorte nesses lugares.

Quais loterias existem no Brasil?

Atualmente, há 10 modalidades em atividade e que são sorteadas semanalmente. São elas: Loteca, Federal, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e Super Sete.

Todas são administradas e organizadas legalmente pela Caixa que atua, em loterias, desde 1961. Dessas loterias, algumas são mais famosas, como a Mega-Sena, que geralmente tem prêmios maiores que as demais.

Além disso, a Lotofácil e a Quina são sorteadas diariamente e, por isso, acabam sendo mais conhecidas também. Para os que gostam de futebol, a Loteca se destaca, já que para jogar é preciso marcar o placar dos jogos.

Loteca e a história da loteria no Brasil

A Loteca faz parte das loterias brasileiras e é uma modalidade voltada para os amantes de futebol. O primeiro sorteio da modalidade foi no dia 18 de fevereiro de 2002 e premiou duas apostas com R$ 55.985,99 cada.

Para ganhar neste jogo, o apostador precisa acertar os 14 ou 13 resultados dos jogos realizados no fim de semana. O volante é formado por três colunas: a primeira do time da casa, a segunda de empate e a terceira do time visitante.

Contudo, pode marcar resultados duplos ou triplo para aumentar a chance de faturar o prêmio da loteria brasileira. O valor da aposta mínima sai por R$ 3 e o resultado é divulgado às segundas-feiras.

O maior prêmio da história da Loteca foi de R$ 5.774.725,88 entregue no concurso 911 do dia 07 de dezembro de 2020. Duas apostas dividiram o valor recebendo cerca de R$ 2,887 milhões cada.

A probabilidade de ganhar varia de acordo com a quantidade de duplas e triplos escolhidos na aposta. Mas, com o jogo simples, é de: uma em 2.391.485 para 14 acertos e de uma em 85.410 para 13 acertos.

Loteria Federal

A Federal é o jogo lotérico mais antigo da Caixa e teve seu primeiro concurso no dia 15 de setembro de 1962. Nesta modalidade, são impressos bilhetes com números e disponibilizados para venda em lotéricas e vendedores ambulantes.

Os bilhetes são divididos em 10 frações, custando R$ 4 cada, e, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio varia dependendo da quantidade de frações adquiridas.

Os prêmios principais dessa loteria brasileira são fixos e de R$500 mil. Entretanto, uma vez por mês ocorre a Milionária Federal, que sorteia R$1,350 milhão.

No mês de dezembro, o nome muda para Federal de Natal, mas o prêmio de R$ 1,350 milhão se mantém. A modalidade também sorteia outros quatro prêmios na mesma série, além dos derivados.

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excluindo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A chance de ganhar na loteria brasileira é de uma em 100 mil e de uma em 90 mil na Milionária Federal ou Federal de Natal. Já os prêmios derivados, a probabilidade é de uma em 4,78.

Lotofácil – Loterias brasileiras

A Lotofácil é o jogo da Caixa conhecido por ser, comparado a outras modalidades, mais fácil de ganhar. Nele, são sorteados 15 números de 25, que entregam o prêmio máximo.

O primeiro concurso da Lotofácil foi realizado no dia 29 de setembro de 2003 e cinco apostas dividiram o prêmio de R$ 248.829,10. A aposta simples dessa loteria brasileira sai por R$ 2,50, mas podem ser selecionadas até 20 dezenas, pagando mais.

Desde 2012, esse jogo também passou a ter um concurso especial, realizado uma vez por ano: a Lotofácil da Independência. O sorteio do dia 12 de setembro de 2020 teve o maior prêmio da história da modalidade, cerca de R$ 125 milhões.

Para um jogador acertar o resultado das 15 dezenas, com a aposta simples, a chance é de uma em 3.268.760.

Lotomania

A Lotomania faz parte das modalidades mais antigas das loterias brasileiras da Caixa. O seu primeiro concurso foi em outubro de 1999 e já começou acumulando o prêmio.

Apenas no sétimo sorteio teve ganhadores, sendo três apostas. Cada uma faturou R$ 1.838.697,10.

O maior prêmio da história da Lotomania foi de R$ 41.253.202,68 e saiu no concurso 1335, sorteado em março de 2013. Duas apostas dividiram a fortuna e ganharam mais de R$ 20,6 milhões nessa loteria brasileira.

O volante da Lotomania é composto por 100 números, de 00 até 99, e aposta tem valor único de R$ 2,50. Dessa forma, o apostador precisa escolher 50 dezenas para concluir a aposta.

Os apostadores conseguem faturar prêmio acertando: 20 números; 19 números; 18 números; 17 números; 16 números; 15 números; ou até 0 números.

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar os 20 números na Lotomania é a mesma para quem errar todos os números: uma em 11.372.635.

Loterias brasileiras – Quina

A Quina também faz parte das loterias brasileiras desde os anos 90. O primeiro sorteio foi em março de 1994 e teve três ganhadores que receberam CR$ 75.731.225,00 cada.

O maior prêmio sai para quem acerta as cinco das 80 dezenas sorteadas. Quem marca quatro, três ou duas dezenas também ganha uma quantia.

A aposta simples dessa loteria brasileira, com cinco números, custa R$2,00. Contudo, podem acrescentar até 10 números para aumentar a chance de ganhar.

Essa modalidade também tem um sorteio especial que é a Quina de São João, realizada sempre no mês de junho. O maior prêmio já entregue pela modalidade foi de R$ 143.106.231,12 e saiu no concurso especial de 2016 .

A chance de acertar o resultado com a aposta simples da Quina é de uma 24.040.016.

Dupla Sena e a história da loteria no Brasil

A Dupla Sena é um jogo que dá chances em dobro para os apostadores. A modalidade realiza dois sorteios por concurso, de seis dezenas cada.

Dessa forma, com apenas uma aposta pode concorrer aos dois sorteios. O primeiro do concurso da Dupla Sena foi em dezembro de 2001, mas não teve apostas acertadoras de nenhum dos resultados.

A loteria brasileira só entregou o prêmio principal de R$ 2.979.726,32 no nono concurso. Na modalidade, os apostadores precisam acertar seis dos 50 números disponíveis.

Quem marca parcialmente o resultado, acertando cinco, quatro e três dezenas, também fatura. A aposta simples sai por R$ 2,50, mas existe a opção de escolher até 15 números pagando mais.

O maior prêmio desta loteria brasileira foi de R$ 30.835.432,29, entregue na Dupla Sena de Páscoa – concurso especial realizado uma vez por ano. A modalidade também dispõe de bolão para aumentar a chance de ganhar.

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas se o jogo da loteria brasileira tiver 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

Timemania

A loteria brasileira Timemania teve seu primeiro sorteio em março de 2008. Contudo, apenas no 16º concurso uma aposta levou o prêmio principal acumulado de R$ 7.818.108,56.

Em cada concurso da Timemania sorteia sete números – de 80 – e um Time do Coração. O apostador marca 10 números no volante, composto por 80, e um time de futebol.

Ganha quem tiver entre três e sete números acertados e/ou o Time do Coração. O jogo da loteria brasileira tem preço único de R$ 3.

A chance de levar o prêmio máximo é de uma em 26.472.637. Já o Time da Sorte, de uma em 80.

O maior prêmio da loteria brasileira Timemania teve o valor de R$ 32.484.301,48 e saiu no concurso 1115 em 2017.

história da loteria no Brasil e a Mega-Sena

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica da Caixa e a mais conhecida por causa de seus altos prêmios. Nela, são sorteadas seis dezenas que entregam o valor máximo.

Lançada em 1996, teve seu primeiro concurso realizado no dia 11 de março, mas o prêmio só foi entregue no segundo. O jogador recebeu o acumulado de R$ 2.307.162,23.

O universo de dezenas dessa loteria brasileira é de 60 dezenas, sendo sorteadas seis por concurso. Por isso, o apostador precisa escolher de seis números, jogo simples de R$ 4,50, a 15.

Quem marca cinco ou quatro acertos, também recebe prêmio. Para ter mais chances de conquistar o prêmio máximo, é possível participar de um bolão da Mega-Sena.

A loteria brasileira é uma das mais difíceis de acertar. Dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 50.063.860.

Além disso, a modalidade também conta com um concurso especial realizado no último dia do ano, em dezembro: Mega da Virada. O maior prêmio da história saiu na Mega da Virada 2020 que entregou mais de R$ 325 milhões.

Dia de Sorte

Criado em 2018, o Dia de Sorte teve seu prêmio entregue no valor de R$ 957.949,23 para uma única aposta. Nessa loteria brasileira são sorteadas sete dezenas e um Mês de Sorte.

Os jogadores escolhem de sete, jogo simples de R$ 2, a 15 números, de 31, e um Mês da Sorte e quem acertar o resultado do sorteio, leva o prêmio máximo. Apostas com quatro ou cinco acertos também são premiadas.

A loteria brasileira também tem bolão e o valor mínimo sai por R$10,00. No Dia de Sorte, para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples é de uma em 2.629.575;

Super Sete e a história da loteria no Brasil

O Super Sete é a loteria brasileira mais nova, já que foi lançada em setembro de 2020. O volante é composto por sete colunas, cada uma com números de zero a nove.

Recebe prêmio a aposta que marca de três a sete acertos. Os apostadores podem selecionar até três números por coluna, saindo a aposta simples por R$ 2,50.

Quem quiser aumentar as chances de ganhar, tem a opção de concorrer com bolão. O preço mínimo da aposta custa R$ 10, com cota mínima de R$ 5 cada.

A chance de alguém acertar o resultado da loteria brasileira é de uma em 10 milhões.

Qual loteria brasileira é mais fácil de ganhar?

Das modalidades das loterias brasileiras, a mais fácil de ganhar, matematicamente, é a Federal. Apesar da Lotofácil ser muito conhecida pode ser fácil de ganhar, de acordo com as probabilidade, a segunda mais fácil é a Loteca.

Veja a ordem de probabilidade, da menor para a maior, das loterias brasileiras:

Federal – a chance é de, assim, uma em 100 mil nos concursos regulares e de uma em 90 mil nos especiais;

Loteca – a chance é de, assim, uma em 2.391.485;

Dia de Sorte -a chance é de, assim, uma em 2.629.575;

Lotofácil – a chance é de, assim, uma em 3.268.760;

Super Sete – a chance é de, assim, uma em 10 milhões;

Lotomania – a chance é de, assim, uma em 11.372.635;

Dupla Sena – a chance é de, assim, uma em 15.890.700;

Quina – a chance é de, assim, uma em 24.040.016;

Timemania – a chance é de, assim, uma em 26.472.637;

Mega-Sena – a chance é de, assim, uma em 50.063.860;

Saiba como apostar nas loterias pela internet