Que dia é o sorteio da Lotofácil da Independência 2022

A Lotofácil da Independência 2022 já tem data e o prêmio promete ser o maior da história: R$ 180 milhões. As apostas já estão sendo comercializadas nas casas lotéricas e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Então, prepare-se que em setembro os apostadores terão a chance de mudar de vida.

Qual o dia é o sorteio da Lotofácil da Independência nesse ano?

Em 2022, o sorteio da Lotofácil da Independência será no dia 10 de setembro, sábado . As apostas do concurso especial podem ser feitas até o dia da extração das dezenas, mas até às 18 horas. O sorteio ocorre às 20 horas do horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Acompanhe em tempo real na página de loterias do DCI.

Diferentemente dos concursos regulares da modalidade, o prêmio não acumula se não houver acertador do resultado.

Caso isso aconteça, o valor é repassado para a segunda faixa, de 14 acertos, e distribuído igualmente entre as apostas premiadas. Contudo, se ninguém marcar as dezenas também nessa faixa, a quantia da Lotofácil da Independência 2021 vai para os acertadores de 13 números, da terceira faixa.

Se ainda assim não tiverem ganhadores, as Loterias Caixa repassa o valor para a quarta faixa, de 12 números. Mas, se nenhuma aposta marcar também nessa faixa, o prêmio vai para a seguinte de 11 acertos.

Dessa forma, a chance de ter pelo menos um sortudo na Lotofácil da Independência 2021 é muito grande. Em todas as edições do concurso especial, a primeira faixa, de 15 acertos, sempre teve ganhadores e a quantia foi dividida igualmente entre as partes.

Premiação

O prêmio da Lotofácil da Independência 2022 está estimado em R$ 180 milhões e será o maior já pago na modalidade. O valor final vai depender do total arrecadado com as apostas no sorteio.

A Caixa já iniciou a venda exclusiva das apostas nas lotéricas e nos canais eletrônicos. Isso significa que o tradicional sorteio diário da Loto será interrompido até o resultado da Lotofácil de Independência sair.

O prêmio bruto do concurso especial corresponde a 43,35% e o restante é repassado ao governo federal para uso nas áreas de saúde, segurança, cultura e esporte. Dessa quantia destinada para premiação, as Loterias Caixa faz a dedução dos total dos valores fixos da primeira, segunda e terceira faixa.

Qual o valor da aposta

As regras para apostar na Lotofácil da Independência 2022 são as mesmas que as dos concursos regulares. O volante tem 25 dezenas e os jogadores precisam escolher de 15 a 20 números.

O valor do jogo varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas: R$ 2,50 para 15 números, R$ 40 para 16 números, R$ 340 para 17 números, R$ 2.040 para 18 números, R$ 9.690 para 19 números e R$ 38.760 para 20 números.

Nas plataformas online de aposta, o valor mínimo permitido de compra é de R$ 30. Portanto, quem decidir jogar no aplicativo ou no site precisa adicionar mais dezenas no volante ou fazer mais jogos.

Com quantos números ganha?

O sortudo que acertar as dezenas do resultado da Lotofácil da Independência 2022 poderá levar para a bolada de R$ 180 milhões. Agora, se mais de um jogo for registrado com os 15 números sorteados, então as Loterias Caixa faz o rateio entre os ganhadores. De qualquer forma, todo mundo sai ganhando.

As três faixas menores pagam quantias fixas de R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos.

Todos os ganhadores tem o prazo de até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil da Independência 2021, para retirar a quantia.