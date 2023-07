Lotofácil da Independência de 2023: CAIXA inicia vendas hoje

Quem não quer realizar o sonho de ser milionário? Aqueles que desejam mudar de vida podem tentar a sorte na Lotofácil da Independência de 2023. O concurso da loteria será sorteado no dia 9 de setembro, um sábado, mas as apostas começaram a ser vendidas neste 31 de julho.

Quando será a Lotofácil da Independência de 2023

Seguindo a tradição, a Lotofácil da Independência de 2023 será sorteada às 20h do dia 9 de setembro. As apostas serão vendidas até às 19h do dia do sorteio. De acordo com o calendário de sorteios da Caixa, os bilhetes passam a ser comercializados a partir do dia 31 de julho em lotéricas e site.

O prêmio para este ano está estimado em R$ 200 milhões e vale lembrar que a Lotofácil da Independência não é acumulativa, ou seja, alguém tem que sair vencedor. Se ninguém acertar os 15 números, leva quem acertar 14 dezenas, e assim sucessivamente.

Os sorteios da loteria são realizados no Espaço da Sorte pela Caixa, em São Paulo (SP). A extração é transmitida ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube e por seu perfil no Facebook. Além disso, o apostador pode acompanhar diariamente os sorteios no DCI.

Como jogar na Lotofácil da Independência de 2023?

As vendas dos bilhetes ainda não começaram, mas enquanto isso, nós te ensinamos a apostar no concurso. Para jogar é preciso escolher de 15 a 20 números, que vão de 1 a 25, no volante. Os jogos podem ser adquiridos em qualquer lotérica da Caixa e também pelo site e aplicativo do banco.

A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3, mas à medida que o jogador escolher mais algoritmos, a cartela fica mais cara. Quem não acertar as dezenas vencedores ainda pode levar uma quantia para casa. Aqueles que fizerem a quina (cinco números) ou a quadra (quatro números) também são premiados.

Veja como apostar:

Lotérica

Para jogar na lotérica, o jogador deve comparecer ao local e comprar seu jogo. Ele deve, então, escolher quantos números vai jogar e selecioná-los, à mão, na cartela. Feito isso, basta fazer a validação da aposta com o atendente.

Quem comprar a cartela na lotérica, deve marcar, à mão, os números que escolher e fazer a aposta no local. É possível fazer quantos jogos quiser nas lotéricas.

Site da Caixa

Entre no site e faça seu cadastro, se ainda não tiver;

Escolha a opção do jogo que deseja, no caso, a Lotofácil da Independência;

Escolha seus números preenchendo o volante online;

Escolhidos os números, clique em “colocar no carrinho”;

Vá ao pagamento e finalize sua aposta.

Vale lembrar que para jogar online o valor mínimo é de R$ 30,00 por aposta.

Tem como aumentar as chances de vencer?

Em um jogo de sorte, não é possível traçar estratégias que garantam o prêmio, pois o principal fator do sorteio é o acaso. A probabilidade de alguém ganhar a Lotofácil da Independência de 2023, acertando os 15 números, é de 1 uma chance em 3.268.760. Mas existem algumas dicas que podem aumentar as chances de alguém levar a bolada.

Bolão: No bolão, um grupo de pessoas pode fazer uma aposta, dessa forma, mais números e mais dezenas poderão ser escolhidos. Quanto mais gente apostar, menor o custo e maior as chances de acertar. A aposta começa em R$ 4.

Analise os resultados anteriores: Uma dica é que o jogador veja as dezenas que mais são sorteadas e aposte nelas ou evite que as que não saem com frequência. Confira os números mais sorteados aqui.

Jogue números pares e ímpares: Nos sorteios da Lotofácil da Independência, os números pares e ímpares costumam ser sorteados de forma padrão, ou 3 pares e 3 ímpares ou 4 pares e 2 ímpares e vice-versa. Então, é interessante que o jogador varie e escolha um pouco de cada em suas dezenas.