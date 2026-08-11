Lotofácil de hoje tem novo prêmio de R$ 2 milhões em jogo

Lotofácil de hoje tem novo prêmio de R$ 2 milhões em jogo

A Lotofácil volta a sortear nesta terça-feira, 11 de agosto, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas do concurso 3759. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como apostar na Lotofácil 3759

Para participar do concurso 3759, o apostador precisa escolher entre 15 e 20 números no volante, que tem 25 dezenas disponíveis. A aposta simples, com 15 números, é a opção de menor valor.

A Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Quanto mais números são marcados no volante, maiores são as chances de ganhar, mas o preço da aposta também aumenta. A Caixa informa que a aposta mínima tem probabilidade de 1 em 3.268.760 de acertar os 15 números.

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. O prazo para jogar termina às 20h do dia do sorteio.

A premiação é uma das principais atrações para os apostadores nesta terça-feira. No concurso anterior, o 3758, realizado na segunda-feira (10), oito apostas acertaram todas as dezenas e dividiram o prêmio principal, com cada uma recebendo R$ 530.611,74.

Quando sai o resultado da Lotofácil 3759?

O resultado do concurso 3759 será divulgado após o sorteio desta terça-feira (11). A extração está marcada para as 21h, e os números sorteados poderão ser conferidos após a realização do concurso.

Além das 15 dezenas, a Caixa divulga o número de apostas vencedoras em cada faixa e o valor pago aos ganhadores. O prêmio de R$ 2 milhões é uma estimativa para a faixa de 15 acertos e pode ser dividido entre mais de uma aposta.

O concurso 3759 antecede a Lotofácil da Independência, sorteio especial realizado em setembro e que costuma concentrar uma das maiores premiações do calendário das Loterias Caixa.

A edição especial de 2026 está prevista para setembro e terá regras próprias de premiação. Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula na faixa principal: se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor é distribuído entre as faixas seguintes, conforme as regras da modalidade.