Lotofácil tem prêmio milionário nesta sexta e pausa no sábado

Lotofácil tem prêmio milionário nesta sexta e pausa no sábado

A Lotofácil vem nesta sexta-feira, 24 de julho, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3744 a partir das 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Como jogar na Lotofácil 3744?

As apostas para o concurso 3744 podem ser feitas até 20h30 desta sexta-feira (24) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal oficial das Loterias Caixa.

Na Lotofácil, o jogador escolhe entre 15 e 20 dezenas, dentre as 25 disponíveis no volante. São sorteados 15 números, e vence o prêmio máximo quem acertar todas as dezenas.

Além da faixa principal, a modalidade também distribui prêmios para quem fizer 14, 13, 12 ou 11 acertos, o que aumenta as chances de premiação em comparação com outras loterias da Caixa.

Quem deseja jogar em grupo pode optar pelo bolão oficial, que tem valor mínimo de R$ 14. Cada cota deve custar pelo menos R$ 4,50, e a quantidade máxima de participantes varia conforme o número de dezenas escolhidas.

A Lotofácil é considerada uma das loterias com maiores probabilidades de premiação do país. Em uma aposta simples, com 15 dezenas marcadas, a chance de conquistar o prêmio principal é de 1 em 3.268.760.

Confira as probabilidades da aposta mínima:

15 acertos: 1 em 3.268.760;

14 acertos: 1 em 21.792;

13 acertos: 1 em 692;

12 acertos: 1 em 60;

11 acertos: 1 em 11.

Mudança de dia dos sorteios das Loterias Federais

A Caixa Loterias informou que, desde 19 de julho de 2026, os concursos regulares das modalidades lotéricas que eram realizados aos sábados passaram a ocorrer aos domingos, às 11h (horário de Brasília), também no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Com a alteração, as apostas para os concursos de domingo podem ser registradas até 22h de sábado, enquanto a comercialização de bolões pelos canais eletrônicos é encerrada 15 minutos antes do sorteio.

Segundo a Caixa, permanecem inalteradas todas as demais características das modalidades, incluindo as regras das apostas, valores, probabilidades e estrutura de premiação. O calendário atualizado dos sorteios pode ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.