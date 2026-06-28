Morador de São Paulo acerta Lotofácil 3721 sozinho e fica milionário

Um apostador de São Paulo foi o único vencedor do concurso 3721 da Lotofácil, sorteado na noite deste sábado, 27 de junho de 2026, e faturou R$ 1.461.582,75 ao acertar as 15 dezenas. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e definiu apenas uma aposta vencedora na faixa principal. Além do prêmio milionário, milhares de jogadores foram contemplados nas demais faixas de premiação.

As dezenas sorteadas na lotofácil 3721 foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 20 – 21 – 23 – 24

O concurso distribuiu prêmios para quem acertou entre 11 e 15 números. Ao todo, mais de 650 mil apostas receberam algum tipo de premiação neste concurso, reforçando uma das principais características da Lotofácil: distribuir prêmios em diversas faixas de acertos. Confira como ficou a distribuição:

15 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 1.461.582,75

14 acertos: 229 apostas ganhadoras – R$ 1.911,79

13 acertos: 8.633 apostas ganhadoras – R$ 35,00

12 acertos: 99.528 apostas ganhadoras – R$ 14,00

11 acertos: 544.776 apostas ganhadoras – R$ 7,00

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil acontece na segunda-feira, 29 de junho de 2026, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Na Lotofácil, o apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível deixar que o sistema faça a seleção por meio da Surpresinha ou repetir a mesma aposta em concursos consecutivos utilizando a Teimosinha.

A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Quanto maior o número de dezenas marcadas, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

A modalidade premia apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos, o que faz da Lotofácil uma das loterias com maior número de ganhadores entre as modalidades administradas pela Caixa. Para quem faz uma aposta simples, com 15 números, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de 1 em 3.268.760, de acordo com a Caixa Econômica Federal.