Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Quina e Loteria Federal deste domingo (19/7)

Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Quina e Loteria Federal deste domingo (19/7)

Os apostadores acompanham neste domingo, 19 de julho de 2026, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3740, Quina 7069, Loteria Federal 6084, Mega-Sena 3033, Timemania 2417, Dia de Sorte 1249 e +Milionária 373, que passaram a ser realizados aos domingos após a alteração no calendário promovida pela Caixa.

Os números serão atualizados pelo jornal DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.

Resultado da Lotofácil 3740

O concurso 3740 da Lotofácil será sorteado neste domingo, 19 de julho. O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

Números da Lotofácil 3740: 01-04-05-06-09-11-13-15-16-18-19-20-23-24-25

Resultado da Quina 7069

A Quina 7069 também será sorteada neste domingo e tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar as cinco dezenas.

Números da Quina 7069: 13-20-33-56-65

Resultado da Loteria Federal 6084

A Loteria Federal 6084 integra a rodada de sorteios deste domingo. Diferentemente das demais modalidades, a premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.

1º Prêmio: aguarde atualização

2º Prêmio: aguarde atualização

3º Prêmio: aguarde atualização

4º Prêmio: aguarde atualização

5º Prêmio: aguarde atualização

Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.

Resultado da Mega-Sena 3033

A Mega-Sena 3033 será sorteada neste domingo, 19 de julho, com prêmio estimado em R$ 38 milhões. Para conquistar a bolada principal, é necessário acertar as seis dezenas.

Números da Mega-Sena 3033: 18-21-23-43-55-58

Resultado da Timemania 2417

A Timemania 2417 sorteia sete dezenas e um Time do Coração. O prêmio estimado é de R$ 8 milhões para quem acertar os sete números.

Números da Timemania 2417: aguarde atualização | Time do Coração: aguarde atualização

Resultado do Dia de Sorte 1249

O Dia de Sorte 1249 sorteia sete números e um Mês da Sorte. O prêmio estimado é de R$ 650 mil.

Números do Dia de Sorte 1249: aguarde atualização | Mês da Sorte: aguarde atualização

Resultado da +Milionária 373

A +Milionária 373 também será sorteada neste domingo. O prêmio estimado está acumulado em R$ 127 milhões para quem acertar a combinação principal.

Números da +Milionária 373: aguarde atualização

Trevos: aguarde atualização

Como conferir os resultados das loterias?

Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com o resultado da modalidade em que apostou. Nas loterias de dezenas, como Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, a conferência é feita pelos números sorteados.

Já na Loteria Federal, a verificação é realizada pelo número completo do bilhete. Por isso, é importante guardar o comprovante da aposta ou o bilhete físico até a conferência final.

O DCI atualizará esta matéria assim que a Caixa Econômica Federal divulgar os resultados oficiais dos sorteios deste domingo.