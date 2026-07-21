Lotofácil acumula e prêmio dispara para R$ 15 milhões

A Lotofácil acumulou mais uma vez e pode pagar R$ 15 milhões no próximo sorteio, marcado para esta terça-feira, 21 de julho de 2026. O valor é o maior prêmio oferecido pela modalidade neste ano. Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3740, sorteado na segunda-feira, 20 de julho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal ficou acumulado.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22

Apesar de ninguém ter levado a faixa principal, mais de 1,4 milhão de apostas foram premiadas nas demais categorias.

Confira o rateio completo:

15 acertos: não houve acertador;

não houve acertador; 14 acertos: 545 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.235,07 cada;

545 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.235,07 cada; 13 acertos: 18.217 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35,00 cada;

18.217 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35,00 cada; 12 acertos: 221.019 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14,00 cada;

221.019 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14,00 cada; 11 acertos: 1.160.543 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7,00 cada.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio será o concurso 3741 da Lotofácil, marcado para esta terça-feira, 21 de julho de 2026. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 15 milhões para quem acertar as 15 dezenas. Esse é o maior valor oferecido pela Lotofácil em 2026 até agora.

O concurso será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais da Caixa dentro do prazo estabelecido para o sorteio.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e permite a escolha de 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Também é possível marcar até 20 dezenas, mas o preço aumenta de acordo com a quantidade escolhida. Confira:

15 custam R$ 3,50

16 custam R$ 56,00

17 custam R$ 476,00

18 custam R$ 2.856,00

19 custam R$ 13.566,00

20 custam R$ 54.264,00

Como jogar na Lotofácil?

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas, e o prêmio principal é destinado a quem acertar todas elas.

Também recebem prêmios os jogadores que fizerem 11, 12, 13 ou 14 pontos.

O apostador pode escolher os próprios números, utilizar a Surpresinha, em que o sistema faz a seleção automaticamente, ou recorrer à Teimosinha para repetir o mesmo jogo em concursos consecutivos.

Outra possibilidade é participar de um bolão, reunindo várias pessoas em uma mesma aposta. Nesse caso, o eventual prêmio é dividido entre os participantes de acordo com o número de cotas adquiridas.

Qual é a chance de ganhar?

Na aposta simples, com 15 números, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de uma em 3.268.760. Já para quem marca 20 números, a chance de conquistar o prêmio principal melhora para uma em 211. O custo, porém, sobe para R$ 46.512.

Na aposta simples, as probabilidades são:

15 acertos: uma em 3.268.760;

14 acertos: uma em 21.792;

13 acertos: uma em 692;

12 acertos: uma em 60;

11 acertos: uma em 11.