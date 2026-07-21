Lotofácil acumula e prêmio dispara para R$ 15 milhões
Lotofácil 3741 será sorteada na terça-feira, dia 21 de julho
A Lotofácil acumulou mais uma vez e pode pagar R$ 15 milhões no próximo sorteio, marcado para esta terça-feira, 21 de julho de 2026. O valor é o maior prêmio oferecido pela modalidade neste ano. Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3740, sorteado na segunda-feira, 20 de julho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal ficou acumulado.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22
Apesar de ninguém ter levado a faixa principal, mais de 1,4 milhão de apostas foram premiadas nas demais categorias.
Confira o rateio completo:
- 15 acertos: não houve acertador;
- 14 acertos: 545 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.235,07 cada;
- 13 acertos: 18.217 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35,00 cada;
- 12 acertos: 221.019 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14,00 cada;
- 11 acertos: 1.160.543 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7,00 cada.
Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo sorteio será o concurso 3741 da Lotofácil, marcado para esta terça-feira, 21 de julho de 2026. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 15 milhões para quem acertar as 15 dezenas. Esse é o maior valor oferecido pela Lotofácil em 2026 até agora.
O concurso será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais da Caixa dentro do prazo estabelecido para o sorteio.
A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e permite a escolha de 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Também é possível marcar até 20 dezenas, mas o preço aumenta de acordo com a quantidade escolhida. Confira:
- 15 custam R$ 3,50
- 16 custam R$ 56,00
- 17 custam R$ 476,00
- 18 custam R$ 2.856,00
- 19 custam R$ 13.566,00
- 20 custam R$ 54.264,00
Como jogar na Lotofácil?
Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas, e o prêmio principal é destinado a quem acertar todas elas.
Também recebem prêmios os jogadores que fizerem 11, 12, 13 ou 14 pontos.
O apostador pode escolher os próprios números, utilizar a Surpresinha, em que o sistema faz a seleção automaticamente, ou recorrer à Teimosinha para repetir o mesmo jogo em concursos consecutivos.
Outra possibilidade é participar de um bolão, reunindo várias pessoas em uma mesma aposta. Nesse caso, o eventual prêmio é dividido entre os participantes de acordo com o número de cotas adquiridas.
Qual é a chance de ganhar?
Na aposta simples, com 15 números, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de uma em 3.268.760. Já para quem marca 20 números, a chance de conquistar o prêmio principal melhora para uma em 211. O custo, porém, sobe para R$ 46.512.
Na aposta simples, as probabilidades são:
15 acertos: uma em 3.268.760;
14 acertos: uma em 21.792;
13 acertos: uma em 692;
12 acertos: uma em 60;
11 acertos: uma em 11.