Não tem sorteio hoje? Quando sai o resultado da Lotofácil 2900

Hoje não tem o tradicional resultado da Lotofácil de sábado das Loterias Caixa. O resultado da Lotofácil 2900, concurso da Independência, será realizado no dia 9 de setembro, sábado, e o apostador que acertar as 15 dezenas pode ganhar o prêmio de R$ 200 milhões.

Até quando apostar na Lotofácil da Independência 2023?‌ ‌

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2023 tem até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 9 de setembro para fazer a aposta, seja nas lotéricas credenciais pela Caixa ou usando o site especial de loterias do banco. Clientes de qualquer banco podem usar a internet ou aplicativo para tentar a sorte e participar do sorteio, basta acessar www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Para concorrer ao prêmio de qualquer concurso da Lotofácil, o jogador deve marcar de 15 a 20 números e torcer para que 15 deles sejam sorteados. Caso ninguém acerte todas as dezenas, o prêmio vai para quem tiver a sorte de marcar 14 números entre os sorteados. Se houver mais de um sortudo, o dinheiro será dividido em partes iguais entre o número total de acertadores.

Os jogos da Lotofácil Independência 2023 podem ser feitos em qualquer casa lotérica credenciada Caixa ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo). Para concorrer à fortuna, a aposta simples (15 números) vai custar R$ 3, mas quem quiser apostar 20 números (aposta máxima) e aumentar as chances de ser sorteado, terá que desembolsar mais de 46,5 mil reais. Pela internet, no entanto, o valor mínimo de aposta é de R$ 30 e o pagamento só pode ser feito com cartão de crédito.

Todos os resultados da Lotofácil da Independência 2023

Veja a lista completa com todos resultados Lotofacil Independência até hoje!

Concurso: 2610 - 10/09/2022 (Sábado)

24-22-05-07-09-17-08-20-11-16-15-01-10-12-03

Concurso: 2320 - 11/09/2021 (Sábado)

01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 25

Concurso: 2030 - 12/09/2020 (Sábado)

02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 25

Concurso: 1861 - 06/09/2019 (Sexta)

02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 23 24 25

Concurso: 1708 - 08/09/2018 (Sábado)

01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 22

Concurso: 1557 - 07/09/2017 (Quinta)

02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 20 21 22 24 25

Concurso: 1408 - 06/09/2016 (Terça)

01 03 05 08 10 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25

Concurso: 1255 - 08/09/2015 (Terça)

01 02 04 06 07 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25

Concurso: 1102 - 07/09/2014 (Domingo)

02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24

Concurso: 952 - 07/09/2013 (Sábado)

01 03 04 06 08 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25

Concurso: 800 - 06/09/2012 (Quinta)

03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 20 21 22 24

Tem como aumentar as chances de vencer?

Em um jogo de sorte, não é possível traçar estratégias que garantam o prêmio, pois o principal fator do sorteio é o acaso. A probabilidade de alguém ganhar a Lotofácil da Independência de 2023, acertando os 15 números, é de 1 uma chance em 3.268.760. Mas existem algumas dicas que podem aumentar as chances de alguém levar a bolada.

Bolão: No bolão, um grupo de pessoas pode fazer uma aposta, dessa forma, mais números e mais dezenas poderão ser escolhidos. Quanto mais gente apostar, menor o custo e maior as chances de acertar. A aposta começa em R$ 4.

Analise os resultados anteriores: Uma dica é que o jogador veja as dezenas que mais são sorteadas e aposte nelas ou evite que as que não saem com frequência. Confira os números mais sorteados aqui.

Jogue números pares e ímpares: Nos sorteios da Lotofácil da Independência, os números pares e ímpares costumam ser sorteados de forma padrão, ou 3 pares e 3 ímpares ou 4 pares e 2 ímpares e vice-versa. Então, é interessante que o jogador varie e escolha um pouco de cada em suas dezenas.