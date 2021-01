Ninguém acerta a Lotofácil 2140 e prêmio vai a R$ 7 milhões

Sem acertadores, o concurso especial da Lotofácil deste sábado (23) acumulou. Nenhum apostador conseguiu acertar as 15 dezenas sorteadas e o prêmio subiu para R$ 7 milhões no próximo sorteio. O resultado da Lotofácil 2140 teve os seguintes números premiados: 24 23 15 06 11 17 07 03 09 01 05 08 22 20 21.

O valor do prêmio do concurso de hoje correspondia aos 10% acumulado do total arrecadado ao longo dos nove concursos anteriores.

Resultado da Lotofácil 2140; teve ganhadores hoje?

Mesmo sem pagar o prêmio na faixa principal do sorteio, a Lotofácil 2140 de hoje ainda premiou diversos apostadores. Confira todas as faixas de premiação do sorteio:

15 acertos – Não houve acertador;

14 acertos – 243 apostas ganhadoras, R$ 1.439,51;

13 acertos – 10565 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 143079 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 747678 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?