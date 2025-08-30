Quando será o próximo sorteio da Lotofácil 3480 e horário

Os apostadores já devem ter notado que as extrações da Lotofácil não são realizados desde o meio da semana. O próximo sorteio da Lotofácil só acontece no sábado, dia 6 de setembro, com a premiação especial da Independência. Neste ano, o prêmio é de R$ 220 milhões e as apostas estão abertas.

Resultado da Lotofácil 3480

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Aguarde até às 20h do dia 6. Os números sorteados na Lotofácil 3480 foram:

O que é a Lotofácil?

A modalidade Lotofácil foi criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e rapidamente se destacou por ser uma loteria acessível, com boas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, sempre às 20h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Apostar no concurso da Independência 2025

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2024 tem até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 6 de setembro para fazer a aposta, seja nas lotéricas credenciais pela Caixa ou usando o site especial de loterias do banco. Clientes de qualquer banco podem usar a internet ou aplicativo para tentar a sorte e participar do sorteio, basta acessar www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Para concorrer ao prêmio de qualquer concurso da Lotofácil, o jogador deve marcar de 15 a 20 números e torcer para que 15 deles sejam sorteados. Caso ninguém acerte todas as dezenas, o prêmio vai para quem tiver a sorte de marcar 14 números entre os sorteados. Se houver mais de um sortudo, o dinheiro será dividido em partes iguais entre o número total de acertadores.

Os jogos da Lotofácil Independência podem ser feitos em qualquer casa lotérica credenciada Caixa ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo). Para concorrer à fortuna, a aposta simples (15 números) vai custar R$ 3,50.