Quatro apostas levam R$ 5 milhões da Lotofácil especial
Cada aposta ganhadora vai levar R$ 846 mil
O resultado da Lotofácil 3773 premiou quatro apostas com o maior valor do concurso. Os jogos que acertaram as 15 dezenas receberam R$ 846.630,39 cada, em um sorteio que tinha prêmio estimado em R$ 5 milhões. As apostas vencedoras foram registradas em Fortaleza (CE), Araguari (MG), Jaru (RO) e Itaquaquecetuba (SP). Duas delas foram feitas em bolões, enquanto as outras duas eram apostas simples.
Onde saíram os ganhadores da Lotofácil 3773?
Confira as cidades e as modalidades das quatro apostas da Lotofácil que acertaram os 15 números:
- Fortaleza (CE): aposta em bolão, com 20 números e 39 cotas;
- Araguari (MG): aposta em bolão, com 17 números e 8 cotas;
- Jaru (RO): aposta simples, com 15 números;
- Itaquaquecetuba (SP): aposta simples feita pelo canal digital, com 15 números.
Embora o valor individual da faixa principal seja de R$ 846.630,39, os ganhadores de bolão precisam dividir o prêmio de acordo com a quantidade de cotas do grupo.
Premiação da Lotofácil 3773
A faixa de 15 acertos não foi a única a distribuir dinheiro. O concurso também premiou apostas que acertaram 14, 13, 12 e 11 números.
|Acertos
|Apostas ganhadoras
|Prêmio
|15
|4
|R$ 846.630,39
|14
|671
|R$ 909,77
|13
|17.754
|R$ 35,00
|12
|186.642
|R$ 14,00
|11
|863.056
|R$ 7,00
Ao todo, 1.068.127 apostas receberam algum tipo de premiação no concurso 3773 da Lotofácil.