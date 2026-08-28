Lotofácil

Quatro apostas levam R$ 5 milhões da Lotofácil especial

Cada aposta ganhadora vai levar R$ 846 mil

Escrito por Anny Malagolini
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O resultado da Lotofácil 3773 premiou quatro apostas com o maior valor do concurso. Os jogos que acertaram as 15 dezenas receberam R$ 846.630,39 cada, em um sorteio que tinha prêmio estimado em R$ 5 milhões. As apostas vencedoras foram registradas em Fortaleza (CE), Araguari (MG), Jaru (RO) e Itaquaquecetuba (SP). Duas delas foram feitas em bolões, enquanto as outras duas eram apostas simples.

Onde saíram os ganhadores da Lotofácil 3773?

Confira as cidades e as modalidades das quatro apostas da Lotofácil que acertaram os 15 números:

  • Fortaleza (CE): aposta em bolão, com 20 números e 39 cotas;
  • Araguari (MG): aposta em bolão, com 17 números e 8 cotas;
  • Jaru (RO): aposta simples, com 15 números;
  • Itaquaquecetuba (SP): aposta simples feita pelo canal digital, com 15 números.

Embora o valor individual da faixa principal seja de R$ 846.630,39, os ganhadores de bolão precisam dividir o prêmio de acordo com a quantidade de cotas do grupo.

Premiação da Lotofácil 3773

A faixa de 15 acertos não foi a única a distribuir dinheiro. O concurso também premiou apostas que acertaram 14, 13, 12 e 11 números.

AcertosApostas ganhadorasPrêmio
154R$ 846.630,39
14671R$ 909,77
1317.754R$ 35,00
12186.642R$ 14,00
11863.056R$ 7,00

Ao todo, 1.068.127 apostas receberam algum tipo de premiação no concurso 3773 da Lotofácil.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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