Resultado da Lotofácil 2150; veja os números e ganhadores (4/2)

Confira o resultado da Lotofácil 2150 desta quinta-feira (04) pode fazer um novo milionário com o prêmio especial de R$ 4 milhões. Leva a bolada o apostador que acertar as 15 dezenas do sorteio. As dezenas serão sorteadas às 20h.

Veja os números da Lotofácil 2150:

Todos os resultados da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2149. O sorteio foi na quarta-feira, 03/02. Os números sorteados foram:

14 02 23 08 04

18 13 09 16 01

15 17 12 10 20

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2148. O sorteio foi na terça, 02/02. Os números sorteados foram:

14 23 18 03 04

20 15 11 22 08

24 07 01 25 16

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2147. O sorteio foi na segunda, 01/02. Os números sorteados foram:

06 25 16 19 07

12 01 03 20 22

09 14 08 05 15