Resultado da Lotofácil concurso 2101 (07/12/2020); veja dezenas de hoje

O resultado da Lotofácil concurso 2101 de segunda-feira (07/12/20), que pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão será divulgado hoje, a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 15 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja o resultado da Lotofácil concurso 2101. Os números sorteados foram: 23-18-14-25-08-10-20-17-21-02-03-24-01-19-11.

Ganhadores em tempo real

Acompanhe aqui se você é um novo milionário com os resultados das loterias.

Resultados anteriores da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2100. O sorteio foi na sábado, 05/12. Os números sorteados foram:

01 03 05 06 07

10 11 14 17 18

19 20 21 23 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2099. O sorteio foi na sexta-feira, 04/12. Os números sorteados foram:

01 02 05 07 08

09 11 12 14 15

17 18 20 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2098. O sorteio foi na quinta-feira, 03/12. Os números sorteados foram:

04 07 08 09 10

12 13 15 16 17

18 19 20 22 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2097. O sorteio foi na quarta-feira, 02/12. Os números sorteados foram:

02 03 06 07 08

10 12 14 15 16

18 19 21 23 24

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2096. O sorteio foi na terça-feira, 01/12. Os números sorteados foram:

08 18 25 07 15

10 19 09 02 21

20 14 11 03 13

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertou resultado da Lotofácil concurso 2101, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.