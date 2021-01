Quatro apostas acertam resultado da Lotofácil 2146 e ganham R$ 343 mil

Na noite deste sábado, dia 30 de janeiro, quatro pessoas acertaram o resultado da Lotofácil, concurso 2146, e cada uma ganhou o prêmio R$ 343 mil. De acordo com a Caixa, as apostas foram registradas em: Manaus (AM), Canoa (RS), Porto da Folha (SE) e Botucatu (SP).

Os números do resultado da Lotofácil de hoje foram: 01 02 04 06 08 09 11 13 16 17 18 19 20 21 22.

Resultado da Lotofácil concurso 2146

Além da faixa principal, a Lotofácil distribuiu diversos prêmios nas demais faixas menores de 14, 13, 12 e 11 acertos.

15 acertos – 4 apostas ganhadoras, R$ 343.084,01;

14 acertos – 170 apostas ganhadoras, R$ 1.692,63;

13 acertos – 6718 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 81111 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 469334 apostas ganhadoras, R$ 5,00;

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?