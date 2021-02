Resultado da Lotofácil concurso 2162 (20/2); veja as dezenas de hoje

O resultado da Lotofácil concurso 2162 será divulgado a partir das 20 horas neste sábado, dia 20 de janeiro. O prêmio da extração de hoje é de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar todas as dezenas.

Resultado da Lotofácil concurso 2162

Em breve os apostadores podem conferir todas as dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil de hoje.

Ganhadores em tempo real

Todos os resultados da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2161. O sorteio foi na sexta-feira, 19/02. Os números sorteados foram:

03 15 22 02 06

18 25 19 14 24

09 05 07 01 13

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2160. O sorteio foi na quinta-feira, 18/02. Os números sorteados foram:

25 14 24 18 16

19 02 04 12 21

08 11 05 06 15

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2159. O sorteio foi na quarta-feira, 17/02. Os números sorteados foram:

24 07 16 02 21

14 01 13 04 18

22 05 25 12 20

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2158. O sorteio foi no sábado, 13/02. Os números sorteados foram:

03 05 08 07 09

12 14 17 18 19

20 21 23 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2157. O sorteio foi na sexta-feira, 12/02. Os números sorteados foram:

02 04 05 06 12

13 14 16 17 18

19 21 22 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2156. O sorteio foi na quinta-feira, 11/02. Os números sorteados foram:

08 12 18 23 05

07 21 19 13 04

14 06 20 10 17

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2155. O sorteio foi na quarta-feira, 11/02. Os números sorteados foram:

21 13 18 22 14

15 19 03 06 02

20 09 01 17 04

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada diretamente no perfil a Caixa no Youtube.

Quantos pontos ganha na Lotofácil?

Os prêmios da Lotofácil são distribuídos entre os apostadores que acertam 15, 14, 13, 12 e 11 números do sorteio. Para aumentar as chances de ganhar, é possível marcar mais números no volante de apostas.

O prêmio bruto do sorteio da Lotofácil corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será retirado o valor para o pagamento dos prêmios com valores fixos:

R$ 5,00 para as apostas com 11 números certos entre os 15 sorteados;

R$ 10,00 para as apostas com 12 dezenas certos entre os 15 sorteados;

R$ 25,00 para as apostas com 13 acertos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos prêmios com valores fixos, o valor restante da premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios. Confira: